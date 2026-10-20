Probleme pentru FCSB. Un titular este în pericol să rateze derby-ul cu Rapid: „S-ar putea să aibă fractură”

Mijlocașul Karlo Muhar (30 de ani) se confruntă cu o problemă medicală și ar putea rata marele derby cu Rapid, care se va disputa sâmbătă, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională.

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a oferit detalii despre starea jucătorului.

Oficialul FCSB a explicat de ce jucătorul a fost înlocuit la pauza meciului cu FC Voluntari, câștigat de roș-albaștri cu 2-1.

„Ne-am făcut viața grea, pentru că nu am marcat mai repede golul doi și apoi, inexplicabil, am căzut. Ei au egalat și vreo 20 de minute am fost de nerecunoscut, nu că până atunci am fost cine știe ce. Au avut două ocazii mari să facă 2-1.

În niciun caz nu pot spune că e o victorie meritată, că nu este, dar e victorie și asta contează. Muhar are un deget violet, nu știm dacă are fractură sau nu.

Există și chestii pe care nu poți să le spui, sunt și schimbări forțate. S-ar putea să aibă degetul rupt, e violet total, noi sperăm să nu”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

După victoria de la Voluntari, FCSB a urcat pe locul 6, de play-off, cu 18 puncte adunate în 12 etape. Rapid, viitoarea adversară a roș-albaștrilor, ocupă locul 2, cu 27 de puncte.