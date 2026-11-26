Palestinianul Assad Al-Hamlawi, atacantul Universității Craiova, va rata următoarele meciuri ale campioanei României din cauza unei accidentări.

Deși antrenorul Filipe Coelho a dezvăluit, la conferința de presă premergătoare partidei cu Brighton din Conference League, că Al-Hamlawi va rata cel puțin un meci, ultimele vești venite din tabăra oltenilor sunt proaste.

Atacantul palestinian a fost nevoit să rateze meciul cu UTA din campionat din cauza unei duble accidentări, musculară și la gleznă. Astfel, Al-Hamlawi ar urma să lipsească de la următoarele trei partide disputate de olteni: duelul cu Brighton din Conference League (26 noiembrie) și „dubla” cu Dinamo, meciul din Liga 1 (30 noiembrie), respectiv cel din Cupa României (3 decembrie).

Gazeta Sporturilor scrie că atacantul ar urma să revină pe teren la meciul din etapa #18 a Ligii 1, cu Petrolul, care se va disputa pe 6 decembrie.

În acest sezon, Assad Al-Hamlawi a marcat 11 goluri în cele 21 de meciuri disputate pentru Universitatea Craiova în toate competițiile.