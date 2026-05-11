Procedura pentru suspendarea lui Nicușor Dan a început, anunță Diana Șoșoacă. Câți parlamentari au semnat: „Deja e foarte mare scandal în partidele lor”

Deputații S.O.S. România au început demersul de strângere a semnăturilor pentru suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, a anunțat luni lidera formațiunii, Diana-Iovanovici Șoșoacă, potrivit căreia până în prezent 155 de parlamentari au semnat.

Ea a refuzat să menționeze celelalte partide din care provin parlamentarii semnatari ai demersului.

„Am fost rugați să nu dăm publicității numele persoanelor pentru că deja e foarte mare scandal în partidele respective”, a susținut Șoșoacă, luni seară, într-o conferință de presă la sediul formațiunii, potrivit Agerpres.

Europarlamentarul a spus că, începând din 8 mai, peste 400.000 de membri și simpatizanți S.O.S. România din țară și din diaspora s-au exprimat pentru demiterea președintelui Nicușor Dan.

„Dacă vrem să reinstaurăm statul de drept în România (…) va trebui să ajungem să îl dăm la o parte și pe Nicușor Dan”, a afirmat Șoșoacă.

„95% dintre români nu îl recunosc ca președinte” pe Nicușor Dan, susține Șoșoacă

Lidera S.O.S. România le-a cerut șefului statului și serviciilor secrete „demisia de onoare”.

„Parlamentul este ales de români ca să îndeplinească ceea ce poporul român își dorește. (…) 95% dintre români își doresc demiterea lui Nicușor Dan și nu îl recunosc ca președinte. (…) Personal voi sesiza toate instituțiile internaționale ca să știe că poporul român, în cea mai mare parte, nu îl consideră pe Nicușor Dan președintele României”, a adăugat Șoșoacă.

Ea l-a criticat pe Nicușor Dan că nu a organizat consultări pentru numirea unui premier cu toate partidele reprezentante în Parlament și a pledat pentru alegeri anticipate.

Liderul deputaților S.O.S. România, Silvia Macovei, a menționat că printre motivele invocate pentru suspendarea șefului statului se numără „refuzul de a fi mediator și garantul Constituției” și încălcarea Legii fundamentale a statului român.

Cum poate fi suspendat șeful statului

Președintele României poate suspendat din funcție prin votul Parlamentului și demis prin referendum.

Procedura este prevăzută de articolul 95 din Constituție:

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea preşedintelui.”

Până acum, în țara noastră au existat două precedente de declanșare a acestei proceduri, de fiecare dată fiind vorba despre președintele Traian Băsescu. El a fost suspendat de două ori din funcție de către Parlament, la distanță de cinci ani, în 2007 și 2012, însă au fost invalidate ambele referendumuri pentru demiterea acestuia.

Cele două referendumuri de demitere a lui Traian Băsescu au fost organizate în baza legii care prevedea o prezență la urne de cel puțin 50% din numărul persoanelor cu drept de vot.

Legea referendumului a fost modificată apoi, astfel că referendumul este validat dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, față de 50% plus 1, cât era prevăzut înainte.

Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.