Proceduri lansate în România pentru un nou furnizor major de RCA

Ominimo, startup insurech sârbo-maghiar, care vinde asigurări RCA exclusiv online folosind un sistem IT bazat pe inteligență artificială (IA), a lansat primele proceduri pentru a opera în România, înregistrând o sucursală în Oradea pentru „activități ale agenților și brokerilor în asigurări”.

Întrebat de Profit.ro despre planurile de a intra pe piața RCA din România, Dusan Komar, fondator și CEO al Ominimo, a declarat că: „Decizia finală nu a fost încă luată”.

În același timp, într-o discuție, Komar a dezvăluit pe LinkedIn intenția de lansare în România.

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