Procesul de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la UE, deblocat de Ungaria după un „acord istoric” cu Kievul

Ungaria a decis să ridice vetoul din calea aderării Ucrainei, a cărei candidatură este cuplată informal cu cea a Republicii Moldova, ceea ce permite celor două state să deschidă formal primul cluster de negocieri, a scris Euronews.com.

Publicația notează că progresul s-a concretizat brusc, miercuri seară, în timpul unei reuniuni a ambasadorilor la Bruxelles, conform declarațiilor făcute de mai mulți diplomați.

Acest veto al Budapestei exista de doi ani, din perioada guvernării lui Viktor Orban și a Fidesz, iar ridicarea lui permite intrarea procesului de aderare într-o nouă fază.

Ambasadorul ungar a semnalat renunțarea la rezerve, ceea ce le va permite statelor membre să obțină unanimitatea necesară pentru pașii procedurali. Pe ordinea de zi a fost adăugat un nou punct în ultimul moment pentru a da undă verde.

Procesul de aderare constă în 33 de capitole împărțite în șase grupuri tematice, așa-numite clustere.

Primul cluster este cunoscut drept cel al aspectelor fundamentale, deoarece acoperă statul de drept, drepturile omului și sistemul judiciar. Ucraina și Republica Moldova, țări candidate ale căror dosare au fost cuplate informal, încercau de doi ani să deblocheze primul cluster, dar procesul a fost blocat de poziția guvernului Viktor Orban. De atunci, Bruxelles-ul a încercat – fără succes – să ocolească vetoul ungar în diverse moduri.

Peter Magyar a anunțat un „acord istoric” cu Ucraina

Premierul Ungariei, care a preluat funcția în 9 mai, după ce l-a învins pe Viktor Orban la alegerile din aprilie, a anunțat că a fost încheiat un „acord istoric” cu Ucraina în ceea ce privește drepturile minorității maghiare, pentru care vor fi restabilite pe deplin drepturile educaționale, lingvistice, culturale și politice, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Le va oferi compatrioților noștri din Transcarpatia drepturi mult mai largi ca înainte în ceea ce privește educația, cultura, folosirea limbii (maghiare) și participarea politică”, a declarat Peter Magyar.

El a precizat că angajamentele asumate de Ucraina vor fi incluse și în planul ucrainean de acțiune pentru aderarea la UE.

Pe de altă parte, Magyar a spus că „Ungaria încă nu susține negocieri accelerate de aderare la UE”.

„Dacă Ucraina reușește să închidă toate cele 33 de capitole ale negocierilor de aderare în 10 sau 15 ani, țara noastră va organiza un referendum cu valoare obligatorie”, a mai declarat Peter Magyar.