Procesul de vânzare a Combinatului Siderurgic Galați a eșuat din nou

Licitația organizată vineri pentru vânzarea Combinatului Siderurgic Liberty Galați și a secției Tubular s-a încheiat fără desemnarea unui câștigător, din cauza lipsei de înscrieri, potrivit unui comunicat al consorțiului de administratori concordatari Euro Insol și CITR. Este a doua licitație eșuată.

Procedura, gestionată de consorțiul de administratori concordatari Euro Insol și CITR, a avut un preț de pornire de 463 milioane de euro, după ce la prima licitație, desfășurată pe 12 martie 2026, valoarea solicitată inițial fusese de 709 milioane de euro.

​Pentru a participa la selecție, investitorii aveau obligația de a depune o scrisoare de garanție reprezentând 7% din valoarea de pornire, cu cel puțin 48 de ore înainte de închiderea înscrierilor. Deși cinci companii internaționale au achiziționat caietul de sarcini și au menținut discuțiile cu administratorii judiciari, niciuna nu a depus garanția financiară necesară pentru a intra în competiție.

​Cei cinci investitori au rămas în faza de analiză

​Companiile care s-au arătat interesate și în această a doua etapă sunt aceleași care au participat și la prima rundă de acum trei luni, potrivit News. Una dintre ele este UMB Steel SRL, companie din grupul românesc UMB controlat de familia Umbrărescu, entitate care a primit recent autorizația Consiliului Concurenței pentru preluarea combinatului ArcelorMittal Hunedoara.

​O altă companie interesată a fost Metinvest B.V., grup siderurgic și minier cu operațiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și SUA, controlat de omul de afaceri Rinat Ahmetov.​

Celelalte trei companii interesate au fost Jindal Steel (International), corporație cu activități globale pe piețele de oțel, energie și minereuri, Sidenor Steel Industry, cel mai mare producător de repere din oțel din Grecia, și JSW Steel Limited, producător multinațional de oțel cu sediul în Mumbai, India.

​Conform reprezentanților CITR, caietul de sarcini nu a suferit modificări față de prima licitație, cu excepția reducerii prețului de pornire.

​Istoricul procedurii

​Liberty Galați a intrat în procedura de concordat preventiv în martie 2025, o măsură juridică menită să prevină insolvența, să permită restructurarea datoriilor și să asigure reluarea activității. Decizia de scoatere la vânzare a activelor a fost luată în contextul în care volumul total al datoriilor acumulate de combinat se ridică la aproximativ un miliard de euro.

Pentru vânzare au existrat campanii de promovare internațională derulată pe piețele din GCC, China, India, SUA și Singapore, prin care oportunitățile de investiții au fost transmise direct către jucătorii relevanți din industria de profil globală.

Cum ar putea interveni statul

​Administratorii concordatari au precizat că procesul de identificare a unui partener strategic va continua prin dialog direct cu investitorii interesați, activitatea fiind influențată de presiunea structurală sub care se află întreaga piață siderurgică europeană.

O soluție viitoare poate fi intervenția directă a statului român. O ordonanță de urgență adoptată de Guvern în luna aprilie permite Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) să preia creanțele deținute de ANAF și de alte instituții publice la companii private aflate în dificultate. Activele strategice, cum este cazul combinatului din Galați, pot fi preluate de stat în contul ștergerii datoriilor bugetare.

În cazul în care vânzarea pe piața liberă eșuează definitiv, AAAS ar urma să preia activele combinatului și să înființeze o societate de tip vehicul cu scop special (SPV).

Remus Borza, președintele Euro Insol, a declarat în luna mai că, dacă și licitația din iunie va eșua, el consideră că statul român, prin AAAS, va trebui să intervină și să preia combinatul siderurgic în contextul creanțelor.

″Guvernul și-a făcut treaba cu aceste acte normative. Eu cred că, dacă Liberty nu se vinde nici la licitație din iunie, AAAS va trebui să îl preia în contul creanțelor, iar ulterior să înființeze o societate de tip SPV, în care să aducă drept aport la capital activele combinatului, și să găsească un partener care să vină cu cash-ul necesar repornirii activității. Nu se mai poate aștepta, întrucât activele nu pot fi ținute atâta timp în conservare, iar între timp vor pleca toți oamenii buni″, a declarat șeful Euro Insol, potrivit Profit.