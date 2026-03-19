Statul vrea să aibă prima opțiune la cumpărarea combinatului Liberty Galați, după ce a eșuat vânzarea acestuia

Guvernul a anunțat că a discutat în ședința de joi, în prima lectură, un proiect de OUG care oferă statului pârghii pentru a interveni în cazul marilor companii care se confruntă cu probleme financiare. Potrivit unui document consultat de HotNews, este menționată protejarea intereselor unor companii aflate în dificultate, precum Liberty Galați. Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, se află în concordat preventiv, o formă de restructurare, fiind scos la vânzare.

O licitație pentru vânzarea Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați a avut loc săptămâna trecută, însă nu a fost depusă nicio ofertă, deși caietul de sarcini a fost cumpărat de cinci potențiali investitori, potrivit Digi24. Cele două companii de la Galați sunt administrate de consorțiul CITR – Euro Insol ca administratori concordatari.

Proiectul de OUG a fost inițiat de Ministerul Energiei și Ministerul Economiei și vizează companii din industria grea, energie, comunicații și infrastructura critică.

​Pentru a fi declarată de interes strategic, o companie trebuie să îndeplinească mai multe criterii, precum impactul sistemic asupra pieței muncii, securitatea lanțurilor de aprovizionare sau deținerea unor licențe de exploatare a resurselor minerale neenergetice.

Statul va avea drept de preemțiune

​Cea mai importantă prevedere a actului normativ este instituirea dreptului de preempțiune al statului român. Aceasta înseamnă că, în cazul în care proprietarii unei societăți strategice decid să vândă acțiuni sau active importante, statul are prioritate la achiziție.

„Statul beneficiază de drept de preempțiune în cazul transferului dreptului de proprietate asupra participațiilor la societățile declarate de interes strategic și asupra activelor declarate de interes strategic prin Hotărâre de Guvern”, se precizează în proiectul consultat de HotNews.

Potrivit proiectului de act normativ, statul poate dobândi participații la companiile declarate strategice, „în scopul protejării intereselor naționale”.

Finanțarea acestor achiziții s-ar putea face direct din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

CSAT va avea ultimul cuvânt

Ministerul de resort va trebui să realizeze o analiză de impact, urmată de o notă de informare către Guvern. Ulterior, declararea propriu-zisă a unei societăți ca fiind de interes strategic se face prin Hotărâre de Guvern, dar numai cu avizul prealabil al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Proiectul definește o listă de domenii strategice în care statul poate interveni, de la industria extractivă până la tehnologia informației.

Lista domeniilor strategie cuprinde:

Industria extractivă,

Industria prelucrătoare – sectoarele care vizează producția de oțel, aluminiu, ciment, produse chimice;

Industria de apărare;

Tehnologia informațiilor și comunicații

Industria maritimă și portuară

Transportul energiei electrice, al gazelor naturale, țițeiului și combustibililor

Producția, distribuția, furnizarea și înmagazinarea de gaze naturale

Producția, distribuția, stocarea și furnizarea energiei electrice și termice, precum și alte surse alternative/neconvenţionale de energie

Producția, distribuția, furnizarea și stocarea de țiței și combustibili

Potrivit Guvernului, proiectul de act normativ urmărește prevenirea pierderii unor capacități industriale strategice.