Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Anchetă a procurorilor militari

Procurorii militari au ridicat, vineri, documente și telefoane de la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în baza unei ordonanțe a Parchetului Militar al Curții de Apel, conform G4Media și Observator.

Șeful DSU, Raed Arafat, nu a dorit să comenteze, spunând că este vorba despre o anchetă în rem (sunt vizate fapte, nu persoane), iat instituția va transmite un comunicat. „O să ieșim cu un comunicat. Este in rem (n.r.- ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat Arafat pentru Observator.

Întrebat dacă se se numără printre persoanele cărora le-a fost ridicat telefonul, șeful DSU a răspuns: „Nu o să comentez acum”.

În dosar ar fi vizate sporuri luate de medici militari, achiziții publice și anumite angajări în instituție, scrie G4Media.