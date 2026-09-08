Procurorul general al Ucrainei demisionează în urma unui scandal de corupţie

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a demisionat în urma acuzaţiilor de corupţie legate de centrele de apeluri ilegale din ţară, anunţă BBC, citat de news.ro

Demisia vine după ce, în weekend, anchetatorii anticorupţie ucraineni au efectuat o percheziţie la birourile sale, afirmând că au identificat o schemă de spălare de bani condusă de un funcţionar din cadrul biroului lui Kravchenko.

În scrisoarea sa de demisie, Kravchenko a afirmat că nu doreşte ca funcţia sa să fie folosită ca „instrument de confruntare politică” şi a făcut referire la o postare anterioară în care respingea acuzaţiile ca fiind „nefondate”.

Scandalurile de corupţie au afectat Kievul pe tot parcursul războiului împotriva Rusiei, acuzaţiile fiind îndreptate împotriva mai multor membri ai cercului restrâns al preşedintelui Volodimir Zelenski.

Potrivit Biroului Naţional Anticorupţie din Ucraina (Nabu) şi Parchetului Specializat Anticorupţie (Sap), reţeaua din biroul lui Kravchenko a primit bani pentru a proteja centrele de apeluri care desfăşurau escrocherii telefonice şi „spălau active în valoare de milioane”.

Banii au fost apoi folosiţi pentru a cumpăra proprietăţi, bijuterii şi alte obiecte de valoare, potrivit Nabu.

Kravchenko a dat publicităţii duminică seara o declaraţie în care a respins acuzaţiile ca fiind „complet nefondate” şi a negat orice faptă ilegală.

El şi-a prezentat demisia o zi mai târziu, mulţumindu-le lui Zelenski şi parlamentului ucrainean pentru „încrederea” acordată.

Preşedintele ucrainean nu a făcut încă niciun comentariu public cu privire la demisie.