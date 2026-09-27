Producătorii de vin din Italia au avut un an extraordinar, cu o „recoltă de cinci stele”, dar și o mare problemă

În nordul Italiei, în apropiere de Asti, recolta din 2026 a fost excelentă, în ciuda unei veri toride. Însă pivnițele viticultorilor sunt deja pline, iar producătorii au decis să-și reducă volumele, scrie France Presse.

La Agliano Terme (Piemont, nord-vest), unde dealurile acoperite de viță de vie se întind cât vezi cu ochii, luni la prânz, aproximativ zece culegători terminau recoltarea ultimelor ciorchini de Barbera, soiul din care se obține unul dintre cele mai răspândite vinuri roșii din regiune.

„Am început recoltarea la sfârșitul lunii iulie, ceea ce este fără precedent”, a explicat Filippo Mobrici, președintele Consorzio Barbera d’Asti.

„O recoltă de cinci stele”

„Dar nu am văzut niciodată un an de recoltă atât de bun, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Este o recoltă de cinci stele”, spune entuziasmat viticultorul în vârstă de 59 de ani.

Vara anului 2026 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în această regiune din nordul Italiei, situată între Alpi și Câmpia Po, cu o temperatură medie de 21,6 °C și maxime de 40 °C la începutul lunii august în apropiere de Agliano Terme.

Însă iarna fusese ploioasă, la fel și începutul primăverii.

„Vița de vie a acumulat rezerve de apă suficiente pentru ca, în ciuda căldurii intense din ultimele luni, strugurii să ajungă la maturitate în condiții bune”, a explicat Filippo Mobrici.

Viticultorii au protejat, de asemenea, ciorchinii de soare, păstrând mai multe frunze decât de obicei.

Au produs mai mult vin decât pot să vândă

În același timp, producătorii din zona Barbera d’Asti au decis să limiteze volumele prin reducerea randamentelor, de la 90 la 85 de quintale pe hectar.

Numeroase regiuni italiene au produs, într-adevăr, prea mult vin în ultimii ani și nu reușesc să-l comercializeze pe piețe afectate de războaie, de taxele americane și de faptul că tinerii beau ceva mai puțin.

La sfârșitul lunii iulie, stocurile din pivnițele celui mai mare producător mondial de vin erau în creștere cu 6,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Ministerului Agriculturii.

Acestea au atins echivalentul a peste 5,6 miliarde de sticle, adică aproape un an de producție.

În primul semestru al anului 2026, piața vinului a înregistrat o evoluție slabă, stocurile se aflau la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani, iar prețurile erau din nou în scădere (în medie cu -10% față de anul precedent), observa în iulie Uniunea Italiană a Vinurilor cu ocazia adunării sale generale.

Vinul spumant Prosecco are cele mai mari stocuri, dar continuă să se vândă bine și să fie exportat. Vinurile roșii tradiționale din Puglia și Toscana suferă mai mult. În Piemont, unii viticultori au ales să transforme o parte din producția lor în oțet în acest an.