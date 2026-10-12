Producătorii români de uleiuri de măsline: de la premium la premii

Pe lângă marile branduri de ulei de măsline din Spania, Italia și Grecia, în ultimii ani au început să apară pe rafturile băcăniilor sticle cu uleiuri produse în Grecia de firme românești. Nu ulei cumpărat de la localnici și reîmbuteliat sub marcă românească, ci produs integral, de la recoltare, la selecția măslinelor și la procesare, de antreprenori români care au vrut să facă ulei de măsline de calitate și nu au lăsat geografia să le stea în cale.

Pentru că măslinii nu pot produce fructe în România – olea europaea are nevoie de verile însorite și iernile reci, dar nu geroase, din zona mediteraneeană -, soluția a fost să cumpere livezi de măslini sau să lucreze cu proprietari de livezi din insulele pe care cresc cele mai potrivite soiuri pentru un ulei de măsline cu gust proaspăt și aciditate potrivită.

Am vorbit cu trei dintre acești producători despre cum au ajuns să facă o astfel de afacere.

Cornelia Olive Oil, un brand apărut într-o familie greco-română

“În cazul nostru, legătura cu Grecia este una mult mai personală”, spune Cornelia Plastiras, antreprenoarea din spatele companiei Cornelia Olive Oil. “Soțul meu este grec, așa că Grecia a făcut întotdeauna parte din viața familiei noastre, nu doar din business. Am cunoscut produsele grecești, oamenii, și, bineînțeles, cultura uleiului de măsline din interior.”

Familia Plastiras. Foto din arhiva personală

Firma importă ulei de măsline de aproximativ 11 ani, iar în urmă cu peste 5 ani au decis să creeze propriul brand, Cornelia Olive Oil. “Ne-am dorit să aducem în România un ulei despre care să știm exact de unde provine, cum este produs, ce calitate are și cum este păstrat”, spune antreprenoarea. “Avem propriii noștri măslini acolo, ceea ce ne apropie și mai mult de pământ, de recoltă și de întregul proces din spatele unui ulei de măsline cu adevărat bun.”

Uleiul este produs integral în Grecia, în zona Kalamata/Messinia, din măsline Koroneiki. Măslinele sunt grecești, recoltarea și presarea au loc acolo, iar uleiul este produs și îmbuteliat în Grecia. În România se află compania și aici se desfășoară partea de import, depozitare, distribuție, vânzare, marketing și relația directă cu clienții.

“Lucrând direct cu oamenii de acolo și fiind aproape de proces, am învățat că un ulei foarte bun începe cu mult înainte de a ajunge la presă”, spune Plastiras. “Contează solul, soiul, calitatea fructului, momentul recoltării, cât de repede sunt procesate măslinele după recoltare, condițiile de extracție și felul în care este păstrat ulterior uleiul. Iar calitatea nu o evaluăm doar prin gust. Pentru noi sunt foarte importante și analizele de laborator, care ne confirmă obiectiv parametrii uleiului.”

Agoureleo și produse din lemn de măslin . Foto: Cornelia Olive Oil

Pe lângă uleiul de măsline extravirgin pe care îl au tot timpul anului, au și un ulei de sezon, Agoureleo, obținut din măsline Koroneiki culese timpuriu, când sunt încă verzi. Pentru recolta din 2026, analiza de laborator a indicat 687 mg/kg polifenoli și o aciditate de numai 0,29%.

Aciditatea măsoară acizii grași liberi, adică cât de mult s-a degradat grăsimea până la extracție. Limita legală pentru extravirgin în UE este ≤0,8%. O valoare sub 0,3% indică de obicei măsline sănătoase, culese la timp și procesate rapid după recoltare. Este nivelul întâlnit la uleiurile premium. Polifenolii sunt antioxidanții naturali din ulei. Ei dau gustul amărui și senzația de iute în gât și îl protejează de oxidare, deci se păstrează mai bine. Majoritatea uleiurilor extravirgine din comerț au aproximativ 100–400 mg/kg.

Pentru obținerea unui litru de ulei Agoureleo este nevoie de aproximativ 10 kg de măsline, tocmai pentru că fructele sunt culese devreme, când randamentul lor în ulei este mult mai mic.

Pe lângă ulei, Cornelia Olive Oil vinde măsline Kalamata și verzi, paste de măsline, diferite sortimente de miere grecească și faguri cu miere, oțet balsamic maturat, plante aromatice și ceaiuri, smochine din Kalamata, dar și o gamă tot mai mare de produse pentru cămară: orzo, couscous, pilaf, paste și alte specialități cu ciuperci, iar recent au introdus și produse cu trufe și obiecte din lemn de măslin.

Produsele se vând pe site-ul lor, în băcănii și un supermarket online.

D’Olive: O afacere creată ca să crească împreună cu fiul

“Povestea a pornit natural, nu calculat”, spune Cosmin Filipaș, care deține brandul D’Olive. “Am vizitat Creta în 2018, iar în 2020 o familie din zonă ne-a convins să pornim împreună o afacere în acest domeniu. D’Olive este astăzi un business de familie, al meu și al fiului meu, David. Eu vin din lumea IT și a industriei alimentare; David și-a descoperit singur pasiunea pentru ulei de măsline și a devenit, la 14 ani, cel mai tânăr sommelier de ulei de măsline din lume, certificat ESAO Valencia. Am construit D’Olive pornind exact de la ideea ca el să crească, profesional, odată cu afacerea.”

Cosmin și David Filipaș. Foto din arhiva personală.

Întreaga producție are loc în Creta: culesul, presarea la rece și îmbutelierea. E o decizie legată strict de calitate – intervalul dintre cules și presare trebuie să fie extrem de scurt, așa că presează chiar lângă livadă, nu după transportul măslinelor. România se ocupă de partea comercială: primesc uleiul deja îmbuteliat și îl distribuie către consumatorii din țară.

Degustare de ulei. Foto: D’Olive

“Lucrăm exclusiv cu Koroneiki, soi single-origin cultivat în regiunea Messara, din Creta, recunoscută pentru tradiția sa în măsline de calitate”, spune Filipaș. Între timp, au ajuns să dețină și propria livadă. Selecția materiei prime se bazează pe doi factori: viteza de la cules la presă, care determină direct calitatea uleiului, și evaluarea senzorială făcută de David, cu competențele unui sommelier certificat, nu doar cu ochiul unui producător.

Diferența esențială, spune antreprenorul, este că oferă un ulei single-origin, dintr-o singură zonă, dintr-un singur soi, Koroneiki din Creta, și nu un blend din mai multe origini, cum se întâmplă cu majoritatea uleiurilor de pe piața românească.

Filipaș consideră că cea mai importantă realizare a brandului este chiar povestea lui David, care are acum 15 ani (a obținut certificarea în 2025), “pilonul din jurul căruia am construit toată identitatea D’Olive”. A ales, deliberat, să se concentreze aproape exclusiv pe uleiul de măsline, astfel încât David să poată crește, profesional, odată cu businessul. Pe lângă uleiul extravirgin, portofoliul include oliviere pictate manual și măsline conservate natural.

Produsele pot fi comandate pe dolive.ro.

Eliada: Argint, aur și platină pentru uleiuri făcute de români

Cătălin Adam lucrează în consultanță pentru finanțarea afacerilor și petrece, cu familia, câteva luni pe an în Grecia. La început, aducea ulei pentru familie și prieteni. Apoi s-a gândit să convingă o firmă locală să exporte cantități mai mari în România, ca să aibă și alții acces la uleiul pe care îl cunoșteau. “Când proprietarul morii cu care lucram ne-a spus că niciun brand grecesc nu va investi în publicitate în România, am decis să ne creăm brandul nostru: Eliada, de la «elia», măslină în greacă.” Asta era în 2019.

Cătălin Adam la o degustare de ulei de măsline. Foto din arhiva personală.

Adam se consideră antreprenor în producția uleiului de măsline, “la fel cum un antreprenor din construcții coordonează un proiect fără să toarne el însuși betonul”. Eliada nu are livezi în Grecia, ceea ce “cu toate că la prima vedere ar părea un neajuns, este mai degrabă un avantaj”. Nefiind legați de „plantația familiei” sau de moara din zonă, pot cumpăra fiecare an de cele mai bune măsline disponibile acolo unde există mori de calitate, de ultima generație.

Toată producția are loc în Grecia: măslinele, extracția, filtrarea, blendingul și îmbutelierea. Uleiul nu se face într-o fabrică, ci în mori moderne, prin mijloace exclusiv mecanice, la rece (sub 27 °C). Toate aceste etape sunt acoperite de consultanții angajați din Grecia. În România se întâmplă tot ce ține de brand și de piață: conceptul și designul produsului, controlul calității, depozitarea, distribuția, vânzarea și comunicarea. De la depozitul din Craiova livrează în țară și către clienții din afară.

Măslinele provin din două regiuni ale Greciei. În nord, în zona Halkidiki-Kavala, cumpără de la asociații de producători, iar acolo fac uleiurile Eliada Gold și Eliada Premium din măsline Hondroelia. În Peloponez fac Eliada Elixir, din măsline din zona Olympia, un sit arheologic nepoluat, unde se desfășurau Jocurile Olimpice antice.

Alegerea măslinelor o fac împreună cu consultanții greci. Ei știu ce măsline sunt potrivite în fiecare an, în ce fază a coacerii și în ce proporții. Măslinele se procesează în câteva ore de la recoltare, iar blendul final îl face un master-blender cu peste 20 de ani de experiență, care participă la juriul unor concursuri internaționale. Niciun an nu seamănă cu altul, așa că alegerea proporțiilor se face de fiecare dată, în condițiile oferite de anul respectiv.

“Prin extracție și blending păstrăm o cantitate de polifenoli mult mai mare decât cere norma europeană pentru a-l numi nutraceutic, aliment-medicament, fără să-i alterăm gustul și aroma”, spune Adam. “Un ulei bogat în polifenoli e de obicei puternic amar și picant, iar echilibrul acesta cere multe ore de muncă la blending pentru a echilibra aroma fructată cu amarul și picantul, astfel încât uleiul să fie considerat plăcut de către consumatori.”

Uleiurile sunt făcute doar pentru Eliada, după specificațiile lor. “Nu punem o etichetă pe un ulei existent (private label), ci ne implicăm încă din stadiul de măslină. Se fac doar o dată pe an, în toamnă, de aceea cantitățile sunt limitate.”

Elixir, unul dintre cele mai premiate uleiuri ale brandului. Foto: Eliada.

Pe lângă cele trei uleiuri extravirgin (Gold, Premium, Elixir), Eliada mai vinde măsline (verzi, stafidite și umplute) și două paste de măsline: una din măsline verzi cu roșii uscate și ardei copt, alta din măsline kalamon cu mănătărci și roșii uscate. Toate sunt produse gourmet.

Eliada participă în fiecare an la concursuri internaționale de ulei de măsline: Athena IOOC, London IOOC și Berlin. “Din 2020 am obținut 12 medalii de aur, 5 de argint, o mare medalie de aur (double gold) și una de platină. În 2024, la Atena IOOC, Eliada Premium a fost declarat cel mai bun ulei obținut în Grecia din măsline Halkidikis. În 2025 am luat medalia de platină la London IOOC și double gold la Atena IOOC.”

Produsele se găsesc pe eliada.eu, la magazinul de prezentare din Craiova, în magazine de nișă, bacanii și restaurante din mai multe orașe. Au început, “timid”, să vândă și în Germania, iar în unele restaurante din Halkidiki se găsește deja un ulei Eliada.