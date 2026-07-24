Producătorii unor populare medicamente pentru slăbit, război în instanță. De la ce a pornit râca dintre companiile care fac Wegovy, Ozempic, Mounjaro și Zepbound

Producătorul danez Novo Nordisk a anunțat vineri că solicită unei instanțe din SUA emiterea unei măsuri provizorii pentru a bloca imediat reclamele la medicamentele împotriva obezității și diabetului ale companiei americane Eli Lilly, scrie Reuters.

Novo Nordisk a declarat marți că a dat în judecată concurentul american, susținând că clienți sunt induși în eroare cu privire la comparația dintre produsele celor două companii și că va solicita o măsură provizorie în cazul în care grupul din SUA nu va retrage de bunăvoie reclamele contestate de firma daneză.

Eli Lilly a negat marți orice încălcare a legii, afirmând că își susține campania publicitară și că se va apăra cu fermitate. Producătorul american de medicamente nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters, trimisă vineri în afara programului normal de lucru.

Cele două companii se luptă pentru supremația pe piața medicamentelor împotriva obezității, despre care analiștii estimează că va ajunge la o valoare de peste 100 de miliarde de dolari până la sfârșitul deceniului, numai în Statele Unite.

Acuzațiile Novo Nordisk privind reclamele Eli Lilly

Novo Nordisk a declarat vineri într-un comunicat că reclamele Lilly se bazează pe „studii învechite”, dând impresia falsă că medicamentele firmei americane sunt net superioare.

„Novo Nordisk solicită o hotărâre judecătorească în regim de urgență pentru a se asigura că oamenii pot avea acces la o imagine corectă și completă a tratamentelor disponibile în prezent”, se arată în comunicatul citat de Reuters.

Acțiunea în justiție intentată de compania daneză susține că Lilly a încălcat legile privind publicitatea înșelătoare și concurența neloială prin campaniile sale pentru medicamentul împotriva obezității Zepbound și tratamentul pentru diabet Mounjaro.

Novo Nordisk a susținut că producătorul american a comparat dozele maxime aprobate de Zepbound și Mounjaro cu doze mai mici ale medicamentelor Wegovy și Ozempic, produse de danezi, omițând în același timp versiunile mai noi, cu doze mai mari, ale medicamentelor Novo, despre care afirmă că asigură o pierdere în greutate mai semnificativă.

Acțiunea în justiție a danezilor vizează obținerea unei hotărâri judecătorești permanente care să oblige compania americană să retragă campania și să difuzeze mesaje publicitare rectificative.

„Demersul în instanță nu îi va ajuta în bătălia de marketing”

Analistul unei instituții financiare din America de Nord, Evan Seigerman, a declarat că acțiunea în justiție reprezintă o modalitate prin care compania daneză încearcă să schimbe percepția publicului cu privire la performanțele medicamentelor celor doi producători de medicamente.

„Din perspectiva mea, acest lucru arată că Novo adoptă o poziție mai agresivă în gestionarea afacerii sale; nu vor lăsa pur și simplu compania Lilly să spună orice dorește”, a spus Seigerman.

Sven Borho, partener de conducere la Orbimed, omare firmă de investiții din New York, a afirmat că Novo ar trebui să se concentreze pe portofoliul său de produse în curs de dezvoltare, adăugând că „Lilly i-a depășit și pe frontul cercetării și dezvoltării”.

„Demersul în instanță nu îi va ajuta în bătălia de marketing”, a spus Borho, a cărui firmă gestionează portofoliul acționarului Lilly, Worldwide Healthcare Trust, care a deținut, de asemenea, o poziție pe termen scurt în Novo până în luna mai.

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