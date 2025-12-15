Producătorul celebrelor aspiratoare Roomba a intrat în faliment

Compania iRobot, cea care produce aspiratoarele electrice robotizate Roomba, a depus cerere de protecție sub Capitolul 11 al Codului Falimentului din SUA, dar afirmă că nu se așteaptă la nicio întrerupere în funcționarea dispozitivelor, relatează Associated Press.

Măsura luată de compania cu o vechime de peste 30 de ani vine în contextul în care ea va fi de asemenea delistată de pe bursă ca parte a unor planuri de restructurare mai largi.

Prețul acțiunilor acțiunilor iRobot s-a prăbușit cu aproape 70%, până la 1,31 dolari, după anunț.

Capitolul 11 din Codul Falimentului din SUA permite reorganizarea activităților și este disponibilă pentru orice afacere, indiferent dacă este organizată ca societate pe acțiuni, parteneriat sau întreprindere individuală, precum și pentru persoane fizice. Procedura este mai similară cu cea a insolvenței din România.

iRobot s-a confruntat în ultima perioadă cu dificultăți, pe fondul intensificării concurenței, al concedierilor și a scăderii prețului acțiunilor. În 2022, Amazon a anunțat că a ajuns la un acord pentru a cumpăra iRobot pentru aproximativ 1,7 miliarde de dolari, însă tranzacția a fost anulată anul trecut.

Producătorul aspiratoarelor Roomba va fi cumpărat de o companie chineză

Amazon a pus acest lucru pe seama „obstacolelor de reglementare nejustificate și disproporționate”, după ce Uniunea Europeană și-a semnalat opoziția față de tranzacție. Amazon a declarat la momentul respectiv că va plăti iRobot o taxă de reziliere stabilită anterior, în valoare de 94 de milioane de dolari, iar iRobot a anunțat că va trece printr-un proces de restructurare pentru a ajuta la stabilizarea companiei.

iRobot a anunțat duminică că va fi achiziționată de Picea printr-un proces supravegheat de instanță. Picea, sau Shenzhen PICEA Robotic, este principalul producător contractual al iRobot. Cu facilități în China și Vietnam, Picea a fabricat și vândut peste 20 de milioane de aspiratoare robotizate.

„Tranzacția ne va consolida poziția financiară și va contribui la asigurarea continuității pentru consumatorii, clienții și partenerii noștri”, a declarat într-un comunicat Gary Cohen, CEO-ul iRobot.

iRobot a precizat că își va continua activitatea în mod normal pe durata procedurii de faliment și că nu se așteaptă la nicio întrerupere a funcționalității dispozitivelor sale, a programelor pentru clienți, a relațiilor cu partenerii globali, a lanțului de aprovizionare sau a suportului continuu pentru produse.

Compania cu sediul în orașul Bedford din statul american Massachusetts a precizat că se așteaptă la finalizarea procedurii de Capitolul 11 până în luna februarie.