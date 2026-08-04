Profiturile gigantului petrolier Aramco au crescut consistent, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu

Compania petrolieră deținută de Arabia Saudită a anunțat marți că profitul său net a crescut cu 44% în al doilea trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul creșterii prețurilor la petrol și gaze provocate de războiul din Orientul Mijlociu, scrie AFP.

Aramco, deținută în majoritate de stat, a raportat un profit net de 122,6 miliarde de riali saudiți, echivalentul a 32,7 miliarde de dolari, în perioada aprilie-iunie, în creștere față de 85 de miliarde de riali, circa 22,67 miliarde de dolari, în 2025.

Aceste rezultate vin într-un moment în care războiul din Orientul Mijlociu continuă să alimenteze volatilitatea piețelor energetice, petrolul și gazul oscilând între creșteri puternice și pierderi semnificative, în funcție de evoluția conflictului, comentează France Presse.

Creșterea semnificativă a profitului din al doilea trimestru a celei mai mari companii petroliere din lume a depășit așteptările, potrivit CNBC.

De ce a crescut profitul

Gigantul petrolier a declarat că creșterea bruscă a veniturilor din trimestrul doi s-a datorat în principal prețurilor mai ridicate la produsele rafinate, la produsele chimice și la țiței.

Aramco s-a folosit de conducta sa de 1.200 de kilometri care leagă estul de vest și ajunge la Marea Roșie, ocolind Strâmtoarea Ormuz, unde transportul este blocat în mare parte din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Astfel, a menținut exporturile la o capacitate maximă de 7 milioane de barili pe zi.

„În ciuda întreruperii fără precedent a aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz, am continuat să demonstrăm capacitatea noastră de a menține continuitatea activității, valorificând baza noastră diversificată de active și planificarea pe mai multe decenii, inclusiv infrastructura strategică precum conducta Est-Vest, capacitatea de stocare și terminalele de export”, a declarat Amin H. Nasser, președinte și director general al Aramco, într-un comunicat de presă.

Rezultatele bune anunțate de gigantul saudit vin în contextul în care marile companii petroliere au raportat profituri trimestriale uriașe, beneficiind de prețurile mai ridicate ale combustibililor fosili pe fondul războiului dintre SUA și Iran.

Conflictul, care durează de mai bine de cinci luni, nu dă semne clare că se va încheia curând, deși președintele Donald Trump a insistat că există negocieri SUA-Iran, în ciuda faptului că Teheranul neagă această informație.

Trump a criticat marile companii petroliere americane

În Statele Unite, președintele Donald Trump a criticat dur luni marile companii petroliere americane Exxon Mobil și Chevron pentru că câștigă „prea mulți bani” din prețurile mai mari ale combustibililor pe fondul conflictului cu Iranul și le-a cerut să scadă prețurile la pompă.

„Câștigă prea mulți bani pe seama unei penurii”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă. „Nu-mi place asta.”

Profiturile Exxon din al doilea trimestru s-au dublat cu mult, ajungând la 14,5 miliarde de dolari față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce profiturile Chevron au crescut cu aproape 400%, ajungând la 12 miliarde de dolari, comparativ cu 2,5 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.