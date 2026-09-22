Prognoza meteo până pe 19 octombrie. ANM anunță când se încălzește din nou vremea

Finalul lunii septembrie aduce o vreme mai rece decât normalul datei din calendar, însă ulterior se va încălzi, iar temperaturile vor fi chiar peste cele specifice perioadei, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 21 septembrie – 19 octombrie.

Săptămâna 21 – 28 septembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara.

În ceea ce privește ploile, ANM anunță că „regimul pluviometric va fi excedentar în nord-estul teritoriului, deficitar în vest și sud-vest, iar în restul țării se va situa în jurul mediilor multianuale”.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 5 – 12 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 12 – 19 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile