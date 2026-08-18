Prognoza meteo pe o lună de la ANM: Vine un val de căldură neașteptat în toată țara

Meteorologii anunță temperaturi mult mai ridicate decât cele normale și deficit de precipitații în cea mai mare parte a țării, în următoarele patru săptămâni.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunţat estimările pentru intervalul 17 august – 14 septembrie.

Săptămâna 17 – 24 august

Temperatura medie a aerului va avea valori mult mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul şi centrul ţării. Excepţie va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 24 – 31 august

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al perioadei în cea mai mare parte a ţării. Cantităţile de precipitaţii estimate vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Săptămâna 31 august – 7 septembrie

Temperaturile medii vor avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul ţării se vor situa în jurul valorilor normale. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 7 – 14 septembrie

Mediile valorilor termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, sud-vestice, nordice şi centrale, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale. Regimul pluviometric va fi, în general, deficitar în majoritatea regiunilor.