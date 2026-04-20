Prognoza specială pentru București: De la temperaturi de 23 de grade, la maxime de 13 grade. Anunț de ultimă oră al meteorologilor

Vremea se va răci semnificativ și în București, urmând ca miercuri temperaturile maxime să nu treacă de 13 grade, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În București, vremea se va menține caldă luni, cu temperaturi de până la 23 de grade. Cerul va fi înnorat după-amiaza și seara, cu condiții să plouă slab. Vântul va bate după-amiază cu viteze de 40…50 km/h, conform prognozei speciale pentru Capitală.

De marți dimineață, de la ora 09:00, vremea se va răci considerabil, iar temperaturile vor scădea sub specificul perioadei: maxime de până la 14…15 grade, iar minime de 4…5 grade. Cerul va fi noros, temporar va ploua și vântul va sufla în general moderat.

Miercuri, temperaturile maxime vor scădea până la 12…13 grade, iar minimele vor fi de 1…4 grade. Meteorologii anunță înnorări pe parcursul zilei și posibile ploi de scurtă durată.