Proiect pentru bucureștenii care vor să renunțe la sobele pe lemne / Câte astfel de locuințe sunt în oraș 

Primăria Capitalei pregătește un program de finanțare prin care să ajute gospodăriile din oraș care se încălzesc la sobă, cu lemne și cărbune, să cumpere sisteme de încălzire nepoluante, a anunțat primarul general, Ciprian Ciucu.

„Primăria Capitalei propune «AER 2030 ACASĂ» un program municipal multianual prin care gospodăriile care se încălzesc cu lemn, cărbune și alți combustibili solizi să fie sprijinite să treacă la sisteme de încălzire eligibile, cu emisii reduse sau zero. Programul va fi voluntar, iar soluțiile personalizate în funcție de infrastructura disponibilă la fiecare gospodărie în parte”, a anunțat Ciucu.

Aproape 19.000 de locuințe cu sobe pe lemne

În București sunt 18.593 de locuințe care utilizează combustibili solizi pentru încălzire, acestea fiind una dintre principalele surse de poluare, alături de trafic.

„Principala sursă de poluare cu PM 2,5 (pulberi foarte fine, în suspensie) o reprezintă încălzirea locuințelor cu lemn și cărbune (combustibili solizi). Datele INS arată că, în București, sunt 18.593 de locuințe care utilizează combustibili solizi pentru încălzire. Dintre acestea, circa 15.200 au putut fi localizate teritorial”, a explicat Ciucu.

Cea mai mare concentrație se află în 7 zone, ce însumează 6.070 de locuințe:

Ferentari – Rahova – Giurgiului (3.211 locuințe = 21,1%)

Giulești Sârbi – Chitila Triaj (877 locuințe = 5,8%)

Cățelu – Industriilor – Policolor (833 locuințe = 5,5%)

Colentina – Andronache – Fundeni (522 locuințe = 3,4%)

Obor – Moșilor – Ferdinand (327 locuințe = 2,2%)

Berceni Sud – Vitan Bârzești (226 locuințe = 1,5%)

Străulești Nord (74 locuințe = 0,5%)

Legea nr. 168/2026 privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, intrată în vigoare în august 2026, creează pentru prima dată un cadru național explicit prin care autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale, pot institui și derula programe de sprijin pentru înlocuirea unităților de încălzire care utilizează biomasă forestieră – inclusiv lemn – și/sau combustibili fosili solizi.

Cu ce vor fi înlocuite sobele

Prin lege, România și-a asumat înlocuirea a minimum 50.000 de astfel de sisteme până în 2030, spune primarul general.

Legea prioritizează, în funcție de fezabilitatea tehnică și economică, soluții precum pompe de căldură, energie geotermală, colectoare solare, sisteme fotovoltaice asociate pompelor de căldură, valorificarea căldurii reziduale și stocarea energiei termice.

Primăria Capitalei propune construirea unui mecanism comun de finanțare împreună cu Guvernul României și primăriile de sector, la care să poată fi adăugată, după caz, o componentă municipală și contribuția diferențiată a beneficiarilor.

Calendarul de implementare propune ca în 2026, autoritățile centrale și Sectoarele să încheie un acord și să identifice sursele de finanțare. În 2027, planul este lansarea unei etape-pilot într-una dintre zonele cu concentrație ridicată de locuințe care utilizează combustibili solizi, iar în 2028–2030 extinderea etapizată a programului.