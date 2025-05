Program Noaptea Muzeelor 2025. Ce muzee pot fi vizitate în București și în alte orașe din România

Peste 70 de instituții de cultură din țară vor putea fi vizitate sâmbătă, 17 mai, la „Noaptea Muzeelor” 2025.

Evenimentul „Noaptea Muzeelor” – ajuns la cea de-a XXI-a ediție – are loc după ce inițial Rețeaua Națională a Muzeelor din România anunțase că ediția din acest an va fi anulată din cauza lipsei de bani și a alegerilor prezidențiale.

La ediția din acest an vor participa peste 70 de muzee din întreaga țară. Coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, proiectul este finanțat de Ministerul Culturii.

Ce muzee vor putea fi vizitate la Noaptea Muzeelor 2025

Art Safari, în colaborare cu magazinul Dependent de Artă, anunță „Expoziția de 1.000.000 de euro”, „o colecție rară de picturi-capodopere de patrimoniu” semnate de mari maeștri ai artei românești!”, scrie pe Facebook Rețeaua Națională a Muzeelor din România. Intrarea costă 60 de lei.

Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) își întâmpină vizitatorii cu expoziția “Legea Creștinească”. De asemenea, vor fi deschise 6 expoziții temporare și târgul de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Programul de vizitare de Noaptea Muzeelor începe de la ora 18:00 până la ora 20:00, iar intrarea este liberă, conform site-ului oficial al MNȚR.

Muzeul “Museum of Immersive New Art” (MINA) va avea în program un show imersiv: “Egiptul Antic – Sub Privirea Zeilor”, un spectacol original realizat de echipa MINA. Deschiderea se va face de la ora 20:30 și va dura până la ora 01:30, iar biletele vor fi la jumătate de preț, conform unui comunicat de presă.

Printre orașele în care sunt instituții participante la eveniment se numără: Cluj-Napoca, Iași, Bacău, Alba Iulia, Tulcea, Galați, Arad, Craiova.

În Cluj, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei își va deschide porțile începând cu ora 16.00. În intervalul orar 16:00-18:00, va găzdui un atelier de arta muzeală, urmat de deschiderea expozițiilor permanente “Lapidariul roman” și “Lapidariul medieval si premodern” și expoziții temporare precum “Zei și muncitori în Egiptul Antic”. Intrarea este gratuită și evenimentul va dura până la ora 24:00.

Muzeul Municipal “Regina Maria” din Iași organizează sâmbătă, pe 17 mai, expoziția “Mărturii ale artei Japoneze din perioadele Edo și Meji”, care prezinta publicului stampe japoneze și obiecte decorative și de porțelan. Totodată va fi deschisă publicului și expoziția permanentă a muzeului care explorează originile si cultura modernă a Iașului.

Programul integral al evenimentelor poate fi consultat la adresa de Facebook: https://www.facebook.com/noapteamuzeelor.