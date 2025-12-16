Program „vital” pentru Italia: 2,4 miliarde de euro pentru nave de război multifuncționale / „Un cadou de Crăciun cu adevărat neplăcut”, denunță opoziția

Guvernul de la Roma a solicitat Legislativului să aprobe o investiție de 2,4 miliarde de euro (aproximativ 2,82 miliarde de dolari) pe o perioadă de 15 ani pentru întreținerea și modernizarea flotei de fregate a țării, arată un document parlamentar consultat marți de agenția de presă Reuters.

Planul vine în contextul în care Italia intenționează să crească treptat cheltuielile pentru sectorul apărării pentru a se conforma obiectivelor mai ridicate ale NATO, după ce membrii alianței au acceptat cererea SUA de a-și majora bugetele anuale pentru apărare la 5% din produsul intern brut.

Programul, care se va derula până în 2039, vizează „menținerea condițiilor operaționale și a sprijinului logistic”, precum și așa-numita „modernizare la jumătatea ciclului de viață” a unităților navale de tip fregată FREMM, conform documentului consultat de Reuters.

Acesta subliniază necesitatea de a se asigura că Italia continuă să opereze nave capabile să monitorizeze în mod eficient zonele maritime de interes național.

Fregatele FREMM sunt nave de război multifuncționale proiectate în comun de compania Fincantieri, din Italia, și Naval Group, din Franța. Anul trecut, acest joint venture din domeniul construcțiilor navale, împreună cu grupul din sectorul apărării Leonardo, a câștigat un contract în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro pentru construirea a două fregate pentru Roma.

Documentul citat mai menționează că se preconizează continuarea cooperării cu industria în cadrul acordurilor existente, inclusiv prin intermediul agenției europene de achiziții OCCAR (Organizația pentru Cooperare Comună în domeniul Armamentului).

Noua investiție va fi finanțată atât de industria italiană, cât și de ministerul Apărării. Programul este descris ca fiind „vital” și aducând „beneficii clare într-unul dintre sectoarele cu cea mai mare valoare strategică pentru apărare”.

Comisiile de apărare ale Parlamentului trebuie să aprobe cererea până la 12 ianuarie, potrivit site-ului Camerei inferioare. Alte planuri de cheltuieli prezentate Legislativului vizează drone, submarine și aeronave pilotate de la distanță pentru forțele aeriene.

Partidele de opoziție au criticat noile planuri de cheltuieli ale guvernului în domeniul apărării, în valoare de peste 3 miliarde de euro, argumentând că acestea au fost impuse în ciuda investițiilor inadecvate ale guvernului în serviciile sociale ale țării.

„Mi se pare o adevărată palmă peste față pentru familiile italiene. Un cadou de Crăciun cu adevărat neplăcut”, a declarat marți Nicola Fratoianni, deputat din partidul Alianța Verde-Stânga.