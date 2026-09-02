Programele pentru Bac 2030 au fost publicate în Monitorul Oficial. Ce examene vor da cei care încep acum clasa a IX-a

În Monitorul Oficial a fost publicat, miercuri, ordinul prin care sunt aprobate programele de examen pentru toate disciplinele și modulele la Bacalaureatul 2030, potrivit Edupedu.

Programele se vor aplica pentru noul tip de examen, care va începe din vara anului 2030 și va fi susținut de elevii care încep clasa a IX-a acum, în septembrie 2026.

Aceasta va fi prima generație de absolvenți care va finaliza studiile liceale în baza noilor planuri-cadru și a programelor școlare aprobate începând cu anul școlar 2026 – 2027, potrivit anunțului din iunie anul acesta al Ministerului Educației.

Probele examenului de bacalaureat 2030 și disciplinele prevăzute, conform Legii nr. 198/2023:

probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba română (proba A01, toate profilurile, toate specializările) – proba există și în prezent;

– proba există și în prezent; probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba maternă ( proba A02, minorități) – proba există și în prezent;

( – proba există și în prezent; probă de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (proba B) – în prezent se evaluează competențele la o singură limbă modernă;

în prezent se evaluează competențele la o singură limbă modernă; proba de evaluare a competențelor digitale (proba C) – proba există și în prezent.

Probe scrise

limba și literatura română, proba A1/A2/A3 (comună (A1), cu excepția: profilului umanist, specializarea filologie (A2), respectiv minorități (A3) – proba există și în prezent;

(comună (A1), cu excepția: profilului umanist, specializarea filologie (A2), respectiv minorități (A3) – proba există și în prezent; limba și literatura maternă (proba D, minorități) – proba există și în prezent;

proba există și în prezent; două probe scrise obligatorii diferențiate (proba E) , astfel:

, astfel: prima probă – filiera teoretică:

pentru specializarea matematică-informatică – matematică;

pentru specializarea științe ale naturii – probă la alegere între fizică, chimie și biologie;

pentru specializarea științe sociale – istorie;

pentru specializarea filologie – limba și literatura unei limbi de circulație internațională;

prima probă- filiera tehnologică : probă specifică domeniului de pregătire;

: probă specifică domeniului de pregătire; prima probă – filiera vocațională: una dintre disciplinele de specialitate; (În actuala structură a bacalaureatului, această primă probă obligatorie diferențiată este proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie.)

una dintre disciplinele de specialitate; (În actuala structură a bacalaureatului, această primă probă obligatorie diferențiată este proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie.) a doua probă – filiera teoretică:

pentru specializarea matematică-informatică – o disciplină la alegere între informatică, fizică, chimie, biologie;

pentru specializarea științe ale naturii – o disciplină la alegere între fizică, chimie, biologie, matematică, informatică;

pentru specializarea științe sociale – o disciplină la alegere între geografie, discipline socio-umane, religie;

pentru specializarea filologie -o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie;

a doua probă – filiera tehnologică: o disciplină relevantă pentru profilul real;

o a doua probă – filiera vocațională: o disciplină relevantă pentru profilul predominant al specializării; (În actuala structură a bacalaureatului, această a doua probă obligatorie diferențiată este proba la alegere.)

o (În actuala structură a bacalaureatului, această a doua probă obligatorie diferențiată este proba la alegere.) o probă scrisă de evaluare a competențelor de bază (proba F), la alegere:

pentru profilul real : o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie

: o disciplină la alegere între pentru profilul umanist : o disciplină la alegere între matematică, fizică, chimie, biologie

: o disciplină la alegere între pentru filiera tehnologică – una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E

– una dintre pentru filiera vocațională – una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E

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