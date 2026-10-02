Programul complet Astra Film Festival 2026 este online. Spectatorii își pot stabili propriul traseu de festival

Ce film te face să-ți schimbi sau să îți nuanțezi părerea? Ce poveste te urmărește mult după ce ai ieșit din sală? Sibiul redevine în luna octombrie, datorită Astra Film Festival (17-25 octombrie), capitala filmului documentar, adică locul acela unic în care lumea, privită de aproape, se vede altfel. Programul festivalului, care include 200 de proiecții de film, dezbateri tip DocTalk și întâlniri cu cineaștii, este online, iar spectatorii își pot alege de acum filmele și întâlnirile la care vor să participe: https://astrafilm.ro/festival/program.

Ediția din acest an va începe sâmbătă, 17 octombrie, la ora 18:00, cu o Gală de deschidere urmată de producția „Elon Musk dezvăluit” (Germania, 2025), în regia lui Andreas Pichler, și o dezbatere necesară despre inteligența artificială. De altfel, fiecare zi de festival va fi o provocare pentru spectatori, care își vor putea construi propriul traseu prin cele nouă zile de festival: între proiecții, DocTalk-uri și sesiuni Q&A. Programul AFF merită studiat înainte și transformat într-un traseu personal, care să lase suficient timp pentru conversațiile cu prietenii de după proiecții.

„Un film poate aduce aproape un om a cărui viață nu seamănă deloc cu a ta. Îl asculți, începi să-l înțelegi și poate îți pui la îndoială o convingere. Pentru asemenea întâlniri facem Astra Film. Îmi doresc ca spectatorii să aleagă și un film despre o lume pe care nu o cunosc. Uneori, tocmai de acolo începe conversația cea mai bună”, spune Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Zece intrări, de folosit singur sau împreună cu prietenii

Fiind vorba de un program atât de bogat, organizatorii propun un sistem flexibil de bilete, abonamente și reduceri. Abonamentul Astra Pass 10 oferă zece intrări la filme și DocTalk-uri și nu este nominal, astfel încât poate fi folosit și împreună cu alții: pentru propriul traseu de festival, pentru seri în doi sau pentru ieșiri cu prietenii. Cei care îl achiziționează pot să-și facă planul în avans, dar îl și pot schimba din mers.

Biletele pentru proiecții și DocTalk costă 25 de lei, respectiv 15 lei cele cu preț redus pentru elevi, studenți și pensionari. Un bilet pentru Astra Film Junior costă 15 lei. Studenții pot alege și Student Pass, disponibil la casieria festivalului, la prețul de 100 de lei. Abonamentul Astra Pass 10 costă 200 de lei la preț întreg și 130 de lei în regim Early Bird (până la 4 octombrie).

Detalii: https://astrafilm.ro/festival/tickets.

Despre Astra Film Festival

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune din Europa. Festivalul este inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru European Film Awards. Astra Film Festival este un proiect cultural strategic al Ministerului Culturii, organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film. Festivalul se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.

Articol susținut de Astra Film Festival