Programul de guvernare al lui Eugen Tomac. Care e „prioritatea zero” a premierului desemnat / Ce măsuri cerute de PSD au fost introduse

Programul de Guvernare al premierului desemnat Eugen Tomac are 21 de capitole și „o prioritate zero”, care este „reforma administrativ-teritorială”. În program se află și mai multe măsuri cerute de PSD pentru a vota Guvernul.

Programul de guvernare al lui Eugen Tomac a fost făcut public, sâmbătă, de echipa sa de comunicare, care a anunțat și că nu a fost trimis încă la Parlament, deci mai poate suferi modificări.

Prioritatea zero a lui Eugen Tomac, dacă trece de votul Parlamentului, este „reforma administrativ-teritorială”.

„România este singura țară din UE care nu a realizat o reformă administrativ-teritorială la standarde europene. Reașezarea structurii teritoriale e condiția necesară pentru orice reformă sectorială durabilă – administrație, sănătate, educație, fonduri europene, dezvoltare locală”, scrie în programul de Guvernare al premierului desemnat Eugen Tomac.

În program mai scrie că această reformă „este precondiția pentru ca celelalte capitole ale programului să funcționeze”.

De astfel, Vladimir Ionaș, sociologul propus pentru Ministerul Dezvoltării, scria pe Facebook în urmă cu câteva zile că această reformă „este cea mai importantă reformă structurală pe care România o poate începe. Nu ca temă electorală și nu ca exercițiu teoretic, ci ca o condiție necesară pentru un stat mai eficient, mai echilibrat și mai capabil să răspundă nevoilor cetățenilor”.

Măsuri cerute de PSD, în programul de guvernare al lui Tomac

În program sunt introduse și măsuri cerute de PSD, precum eliminarea CASS pentru mame, dar nu și pentru veterani sau persoane cu dizabilități, și indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Nu este precizat însă și procentul cu care vor fi indexate.

Introducerea acestor măsuri în programul de guvernare a fost pusă drept condiție de PSD pentru a-l susține pe premierul desemnat în Parlament.

Social-democrații nu au anunțat încă oficial dacă votează sau nu pentru Guvernul Tomac, decizia în acest sens urmând să fie luată luni. PSD ia în calcul două variante – să decidă să nu voteze „pentru”, astfel încât să nu fie singurul mare partid care susține Guvernul sau să lase fiecare parlamentar să voteze liber, așa cum vrea.

Ce șanse are Guvernul Tomac să treacă de Parlament

Guvernul Tomac are nevoie de 233 de voturi pentru a învestire, iar voturile PSD, care are cei mai mulți parlamentari (128), sunt cruciale.

PNL (76), USR (59) și AUR (90) au anunțat deja că nu îl vor susține. Altfel spus, Eugen Tomac a piedut deja 225 de voturi din cele 465.

Dacă are susținerea PSD, Mai are nevoie de încă 105 de voturi, care pot veni de la:

UDMR: 31 mandate

Minorităţi naţionale: 17 mandate

SOS România: 15 mandate

Uniţi pentru România: 14 mandate

PACE: 11 mandate

Parlamentari neafiliaţi / independenţi: 24 mandate.