Programul etapelor 20 și 21 din SuperLiga. Când se joacă Dinamo – Rapid
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor 20 și 21 din Superliga. Etapa a 20-a va fi ultima rundă din acest an, după care campionatul va intra în pauza de iarnă.
Cel mai așteptat meci al rundei va fi derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, 20 decembrie, în timp ce Universitatea Craiova și Oțelul Galați vor disputa ultimul meci al anului, luni, 21 decembrie.
Vineri, 18 decembrie
- Sepsi Sf. Gheorghe – Csikszereda
- CFR Cluj – Corvinul Hunedoara
Sâmbătă, 19 decembrie
- Petrolul Ploiești – FC Voluntari
- Farul Constanța – FC Argeș
- FC Botoșani – FCSB
Duminică, 20 decembrie
- UTA Arad – Universitatea Cluj
- Dinamo București – Rapid București
Luni, 21 decembrie
- Universitatea Craiova – Oțelul Galați
Superliga se va relua în weekendul 15-18 ianuarie 2027, când este programată etapa a 21-a. Cel mai interesant meci al rundei va fi cel dintre FCSB și CFR Cluj, care va avea loc duminică, 17 ianuarie.
Vineri, 15 ianuarie
- FC Voluntari – Universitatea Craiova
Sâmbătă, 16 ianuarie
- Csikszereda – FC Botoșani
- FC Argeș – Oțelul Galați
- Universitatea Cluj – Dinamo București
Duminică, 17 ianuarie
- Corvinul Hunedoara – UTA Arad
- Farul Constanța – Sepsi Sf. Gheorghe
- FCSB – CFR Cluj
Luni, 18 ianuarie
- Rapid București – Petrolul Ploiești
Toate meciurile vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.