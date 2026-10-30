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Programul etapelor 20 și 21 din SuperLiga. Când se joacă Dinamo – Rapid

Maria Ionescu
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Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor 20 și 21 din Superliga. Etapa a 20-a va fi ultima rundă din acest an, după care campionatul va intra în pauza de iarnă.

Cel mai așteptat meci al rundei va fi derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, 20 decembrie, în timp ce Universitatea Craiova și Oțelul Galați vor disputa ultimul meci al anului, luni, 21 decembrie.

Vineri, 18 decembrie

  • Sepsi Sf. Gheorghe – Csikszereda
  • CFR Cluj – Corvinul Hunedoara

Sâmbătă, 19 decembrie

  • Petrolul Ploiești – FC Voluntari
  • Farul Constanța – FC Argeș
  • FC Botoșani – FCSB

Duminică, 20 decembrie

  • UTA Arad – Universitatea Cluj
  • Dinamo București – Rapid București

Luni, 21 decembrie

  • Universitatea Craiova – Oțelul Galați

Superliga se va relua în weekendul 15-18 ianuarie 2027, când este programată etapa a 21-a. Cel mai interesant meci al rundei va fi cel dintre FCSB și CFR Cluj, care va avea loc duminică, 17 ianuarie.

Vineri, 15 ianuarie

  • FC Voluntari – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 16 ianuarie

  • Csikszereda – FC Botoșani
  • FC Argeș – Oțelul Galați
  • Universitatea Cluj – Dinamo București

Duminică, 17 ianuarie

  • Corvinul Hunedoara – UTA Arad
  • Farul Constanța – Sepsi Sf. Gheorghe
  • FCSB – CFR Cluj

Luni, 18 ianuarie

  • Rapid București – Petrolul Ploiești

Toate meciurile vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.