Programul etapelor 20 și 21 din SuperLiga. Când se joacă Dinamo – Rapid

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor 20 și 21 din Superliga. Etapa a 20-a va fi ultima rundă din acest an, după care campionatul va intra în pauza de iarnă.

Cel mai așteptat meci al rundei va fi derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, 20 decembrie, în timp ce Universitatea Craiova și Oțelul Galați vor disputa ultimul meci al anului, luni, 21 decembrie.

Vineri, 18 decembrie

Sepsi Sf. Gheorghe – Csikszereda

CFR Cluj – Corvinul Hunedoara

Sâmbătă, 19 decembrie

Petrolul Ploiești – FC Voluntari

Farul Constanța – FC Argeș

FC Botoșani – FCSB

Duminică, 20 decembrie

UTA Arad – Universitatea Cluj

Dinamo București – Rapid București

Luni, 21 decembrie

Universitatea Craiova – Oțelul Galați

Superliga se va relua în weekendul 15-18 ianuarie 2027, când este programată etapa a 21-a. Cel mai interesant meci al rundei va fi cel dintre FCSB și CFR Cluj, care va avea loc duminică, 17 ianuarie.

Vineri, 15 ianuarie

FC Voluntari – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 16 ianuarie

Csikszereda – FC Botoșani

FC Argeș – Oțelul Galați

Universitatea Cluj – Dinamo București

Duminică, 17 ianuarie

Corvinul Hunedoara – UTA Arad

Farul Constanța – Sepsi Sf. Gheorghe

FCSB – CFR Cluj

Luni, 18 ianuarie

Rapid București – Petrolul Ploiești

Toate meciurile vor fi transmise în direct de Digi Sport și Prima Sport.