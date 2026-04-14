Proiect secret la Maranello: Omul din spatele iPhone care a petrecut 5 ani la Ferrari, verdict radical despre mașinile electrice

Tendințele actuale ale industriei auto sunt contrazise de unul dintre designerii care a lucrat timp de cinci ani la Maranello, sediul central al Ferrari, la proiectul primului model 100% electric al mărcii, potrivit revistei auto Italpassion.

Jony Ive, cel care a coordonat regândirea interfeței viitorului model Ferrari, este fostul designer al iPhone-ului și o figură marcantă a departamentului de design al Apple. Munca sa s-a desfășurat în cadrul unui proiect secret, derulat pe parcursul a cinci ani, la finalul căruia a concluzionat că transformarea unei mașini electrice într-un obiect plin de ecrane tactile este o greșeală.

Designerul consideră că sursa de energie electrică nu trebuie să impună automat o interfață digitală, argumentând că „pur și simplu nu are sens”. În opinia sa, o mașină sport trebuie să ofere o experiență senzorială, fără ca șoferul să fie distras de ecrane complexe.

Proiectul, numit Luce, a fost dezvoltat de Ferrari în colaborare cu LoveFrom, colectivul creativ fondat de Jony Ive și Marc Newson. Echipa de specialiști în interfețe și designeri industriali a lucrat direct în cadrul Centro Stile Ferrari, alături de directorul de design Flavio Manzoni și de Piero Ferrari.

În cadrul acestui proces, Jony Ive a pus accentul pe regândirea interfeței dintre șofer și mașină, susținând că experiența de conducere nu trebuie să devină în întregime digitală.

„Există această idee ciudată conform căreia, dacă sursa de energie este electrică, atunci interfața trebuie să fie digitală. Pur și simplu nu are sens”, explică designerul.

Obiectivul a fost realizarea unui interior intuitiv. „Dacă un obiect este bine proiectat, trebuie să pară aproape natural, ca și cum nu ar fi fost niciodată proiectat”, explică designerii.

În locul unei interfețe exclusiv tactile, echipa a menținut o relație fizică cu mașina. În modelul Ferrari Luce, funcții precum climatizarea sunt accesate prin butoane mecanice. Soluția, numită „panou de comandă articulat”, combină ecranul digital cu butoanele fizice pentru a nu distrage atenția de la drum.

Un element central al noului Ferrari este volanul din aluminiu tratat, inspirat de monoposturile de Formula 1 și de modelele clasice. Primele teste pe circuitul Balocco au fost descrise de participanți drept o experiență „aproape ilegală”, scrie revista auto.

Misiunea Ferrari este să demonstreze că un model electric poate păstra emoția și simplitatea mărcii. Potrivit lui Jony Ive, cheia este rezistența în fața tentației de a transforma mașina într-o „tabletă gigantică pe roți”.