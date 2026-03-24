Proiectul trenului metropolitan din Cluj a intrat într-o etapă decisivă, anunță Emil Boc

Primarul din Cluj-Napoca anunță că marți a fost lansată licitația pentru achiziția trenurilor care vor face legătura între municipiul reședință de județ și localitățile din zona metropolitană: Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gârbău.

După finalizarea procedurii de achiziție a trenurilor, proiectul va intra în etapa concretă de operare, „transformând infrastructura construită într-un serviciu public modern, la standarde europene”, a scris Emil Boc pe rețelele de socializare, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, trenul metropolitan va deservi un traseu de aproximativ 49 de kilometri și va conecta municipiul Cluj-Napoca cu localitățile din zona metropolitană: Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gârbău.

Investiția prevede achiziția a minimum cinci trenuri electrice moderne, cu posibilitatea extinderii la șapte unități, precum și servicii de mentenanță pe termen lung, de până la 30 de ani.

Fiecare tren va avea o capacitate de minimum 420 de pasageri și va oferi accesibilitate completă pentru persoanele cu mobilitate redusă, spații dedicate bicicletelor și standarde ridicate de siguranță și confort, spune Boc.

În paralel, proiectul avansează și pe celelalte componente: licitația pentru execuția infrastructurii este în evaluare, iar serviciile de supervizare au fost atribuite.

În ceea ce privește stațiile intermediare, acestea se află în etapa finală, urmând ca în maximum două săptămâni să fie desemnat câștigătorul.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, de bugetul de stat și din contribuții locale, într-un parteneriat extins la nivel metropolitan.

„Impactul proiectului este unul major și pe termen lung. Trenul metropolitan va oferi o alternativă reală la transportul cu mașina, reducând traficul și presiunea asupra infrastructurii rutiere din jurul Clujului. În același timp, va susține dezvoltarea economică a localităților din jur și va crește calitatea locuirii în afara orașului. Prin acest proiect schimbăm fundamental modul de mobilitate. Practic, trenul metropolitan devine coloana vertebrală a dezvoltării zonei metropolitane și un element esențial în construirea Clujului anilor 2030-2050”, mai spune Emil Boc.