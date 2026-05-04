„Project Freedom” a început cu un petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz / Ce se știe despre programul lui Trump pentru navele blocate în Golf

Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor începe, începând de luni, să ajute la eliberarea navelor blocate în Golf ca urmare a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, dar un petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile de origine necunoscută în Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters.

09:23

Iranul a avertizat Marina americană să nu intre în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui comunicat al comandamentului unificat al forțelor armate iraniene, preluat de presa de stat a Teheranului

„Am afirmat în repetate rânduri că securitatea Strâmtorii Ormuz se află în mâinile noastre și că trecerea în siguranță a navelor trebuie coordonată cu forțele armate”, a avertizat Iranul.

Ce se știe despre „Project Freedom”

Trump a oferit puține detalii cu privire la „Freedom Project”, planul de ajutorare a navelor și a echipajelor acestora blocate în această cale navigabilă vitală și care se confruntă cu o lipsă de alimente și alte provizii.

„Le-am spus acestor țări că le vom ghida navele în siguranță în afara acestor căi navigabile restricționate, astfel încât să-și poată desfășura activitatea în mod liber și eficient”, a scris Trump într-o postare pe site-ul său Truth Social.

Sute de nave și până la 20.000 de marinari nu au putut tranzita strâmtoarea în timpul conflictului, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a spus că va sprijini efortul cu 15.000 de militari, peste 100 de aeronave, precum și nave de război și drone.

„Sprijinul nostru pentru această misiune defensivă este esențial pentru securitatea regională și economia globală, întrucât menținem și blocada navală”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, într-un comunicat.

Petrolier bombardat în Strâmtoarea Ormuz

La scurt timp după declarațiile lui Trump, agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime a anunțat că un petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoare.

Agenția a spus că toți membrii echipajului sunt în siguranță în urma incidentului, care a avut loc la 78 de mile marine nord de Fujairah, în Emiratele Arabe Unite, dar puține detalii au fost disponibile imediat.

78 de mile nautice nord de portul Fujairah înseamnă aproximativ 145 de kilometri, ceea ce plasează incidentul în Strâmtoarea Ormuz.

De mai bine de două luni, Iranul blochează aproape tot traficul maritim din Golf, cu excepția navelor care au legătură cu Teheranul, ceea ce a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie.

Unele nave care au încercat să tranziteze strâmtoarea au raportat că au fost atacate, iar Iranul a capturat mai multe alte nave. Luna trecută, Statele Unite au impus propria blocadă asupra navelor plecate din porturile iraniene.

Administrația Trump a solicitat ajutorul altor țări pentru a forma o coaliție internațională care să asigure siguranța transportului maritim în strâmtoare. CENTCOM a spus că cea mai recentă inițiativă va combina „acțiunea diplomatică cu coordonarea militară”.

Nu este clar totuși la acest moment care țări vor beneficia de operațiunea SUA sau cum va funcționa aceasta. Ea nu va include neapărat nave ale Marinei SUA care să escorteze navele comerciale, a declarat reporterul Axios, Barak Ravid.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de declarații a agenției Reuters.

Trump a amenințat că orice interferență cu operațiunea SUA „va trebui tratată cu forța”.