SUA vor „ghida” navele blocate prin Strâmtoarea Ormuz. 15.000 de militari, distrugătoare cu rachete și peste 100 de aeronave vor fi implicate

Comandamentul Central al SUA a declarat că 15.000 de militari, distrugătoare cu rachete ghidate și peste 100 de aeronave vor fi implicate începând de luni în „Proiectul Libertate”.

„Pentru binele Iranului, Orientului Mijlociu și Statelor Unite, le-am spus acestor țări că le vom ghida navele în siguranță afară din aceste căi navigabile restricționate, astfel încât să își poată continua liber și eficient activitatea”, a spus președintele Trump într-o postare pe rețelele de socializare, fără a specifica la ce țări se referă .

Trump a declarat că orice interferență în acest proces – „Proiectul Libertate”- „va trebui să fie abordată cu fermitate”.

Iranul a limitat drastic traficul pe această vitală cale navigabilă de la începutul războiului în februarie. SUA a impus, de asemenea, o blocadă navală asupra porturilor iraniene.

În postare, Trump a mai spus că reprezentanții SUA au discuții „foarte pozitive” cu Iranul și că aceste discuții „ar putea duce la ceva foarte pozitiv pentru toți”.

Trump a adăugat că operațiunea va fi un „gest umanitar” făcut în numele SUA, Iranului și altor națiuni din Orientul Mijlociu, fără a enumera țările respective. Nu a oferit detalii suplimentare despre modul în care va fi gestionată cooperarea cu Teheranul.

„Mișcarea navelor are doar scopul de a elibera oamenii, companiile și țările care nu au făcut absolut nimic greșit”, a continuat Trump.

Se estimează că 20.000 de marinari au fost blocați în Golf de la începutul războiului cu Iranul. Există o îngrijorare tot mai mare cu privire la diminuarea proviziilor și la efectele asupra sănătății fizice și mentale a marinarilor.

Aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate (GNL) din lume trec de obicei prin strâmtoare, iar conflictul a dus la o creștere vertiginosă a prețurilor globale la energie.

Duminică seară, Operațiunea de Transport Maritim a Regatului Unit (UKMTO) a anunțat că un petrolier a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în strâmtoare, adăugând că echipajul este în siguranță.

Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă îngustă din regiunea Golfului, este una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Mărginită la nord de Iran și la sud de Oman și Emiratele Arabe Unite (EAU), Strâmtoarea Ormuz leagă Golful de Marea Arabiei. Strâmtoarea este suficient de adâncă pentru cele mai mari petroliere din lume și este utilizată de marii producători de petrol și gaze din Orientul Mijlociu – și de clienții acestora.

Anunțul lui Trump a venit după ce presa iraniană a declarat că Teheranul a primit un răspuns al SUA la ultima sa propunere de pace.

Iranul a declarat că răspunsul, transmis prin intermediul Pakistanului, este în curs de revizuire, potrivit agenției de știri iraniene Tasnim.

SUA nu au confirmat încă oficial că au răspuns Iranului. Cu toate acestea, Trump ar fi declarat duminică pentru postul de televiziune israelian Kan News că propunerea este inacceptabilă pentru el.

Presa de stat iraniană a declarat că planul de pace în 14 puncte al Teheranului solicită Washingtonului să își retragă forțele din apropierea granițelor Iranului și să pună capăt blocadei navale asupra porturilor iraniene, precum și încetarea tuturor ostilităților – inclusiv a ofensivei Israelului în Liban.

De asemenea, a solicitat ajungerea la un acord între cele două țări în termen de 30 de zile.

Presa de stat iraniană a adăugat că propunerea îndemna cele două părți beligerante să se concentreze pe „încheierea războiului”, mai degrabă decât pe prelungirea armistițiului actual.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a fost citat de presa de stat declarând că „în acest stadiu, nu avem negocieri nucleare” – o cerere cheie a Washingtonului.

Iranul a negat în repetate rânduri că ar dori să dezvolte o bombă nucleară și afirmă că programul său este destinat exclusiv scopurilor pașnice, deși țara este singura țară fără arme nucleare care a îmbogățit uraniu la un nivel aproape adecvat pentru arme nucleare.

Întrebat de BBC dacă atacurile militare împotriva unor ținte din Iran ar putea fi reluate, Trump a spus că este „o posibilitate”.

„Dacă se poartă urât. Dacă fac ceva rău”, a spus el. „Dar vom vedea.”

Președintele SUA a părut reticent în a se retrage complet din conflict, spunând că „nu plecăm” și „o vom face, așa că nimeni nu va trebui să se întoarcă în doi sau cinci ani”.