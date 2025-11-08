Promisiunea noului președinte al Boliviei după 20 de ani de guvernare socialistă

Preşedintele bolivian de centru-dreapta Rodrigo Paz a depus jurământul sâmbătă, prilej cu care a promis că Bolivia nu va mai fi „niciodată izolată” de lume, întorcând astfel o pagină după 20 de ani de guvernare socialistă într-o ţară căzută în gravă criză economică, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

„Niciodată din nou o Bolivie izolată, supusă ideologiilor depăşite. Bolivia revine în lume şi lumea revine către Bolivia”, a declarat şeful statului bolivian la scurt timp după ceremonia de depunere a jurământului, subliniind prezenţa a peste 70 de delegaţii internaţionale.

Printre principalii liderii prezenţi s-au aflat preşedinţii Gabriel Boric (Chile), Javier Milei (Argentina), Yamandu Orsi (Uruguay) şi adjunctul secretarului de stat american Christopher Landau.

Rodrigo Paz îşi anunţase deja intenţia de a deschide ţara sa către lume, restabilind în special relaţiile cu SUA, ce fuseseră întrerupte din 2008 de fostul preşedinte Evo Morales, aliat al Cubei şi Venezuelei.

În vârstă de 58 de ani, noul şef al statului bolivian a fost ovaţionat la intrarea sa în Palatul Legislativ din La Paz, unde erau prezenţi parlamentarii bolivieni şi invitaţii străini.

Ales în octombrie din partea Partidului Democrat-Creştin, Rodrigo Paz prezidează o ţară căzută în cea mai gravă criză economică din ultimii 40 de ani, minată de o penurie de dolari şi carburanţi.

Predecesorul său, Luis Arce, a epuizat rezervele de valută ale ţării prin finanţarea unei politici masive de subvenţionare a carburanţilor. Inflaţia anuală atingea 19% în octombrie, după un vârf de 25% în luna iulie.

Rodrigo Paz a promis să reducă cu jumătate subvenţiile pentru carburanţi şi să lanseze un program de „capitalism pentru toţi”, axat pe simplificarea administrativă şi scăderea impozitelor.