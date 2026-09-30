Proprietățile înseamnă aproape nimic. Salariile aduc peste două treimi din veniturile familiilor din România

Salariile și celelalte drepturi salariale reprezintă principala sursă de venit a gospodăriilor din România și aduc, în medie, peste două treimi din banii unei familii. Pensiile asigură aproximativ 17% din veniturile totale, în timp ce veniturile declarate din proprietăți sunt infime la nivelul întregii societăți, relevă datele analizate de Profit.ro.

O gospodărie din România a avut la începutul anului curent venituri totale medii de 9.525 de lei pe lună. Din această sumă, 6.488 de lei au provenit din salarii brute și alte drepturi salariale. Salariile au reprezentat astfel 68,1% din venitul total al unei gospodării. A doua sursă importantă o reprezintă “prestațiile sociale”, care au adus în medie 1.904 lei lunar, echivalentul a 20% din veniturile totale. Cea mai mare parte a acestei sume a provenit din pensii.

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