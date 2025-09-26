Un oficial LPF propune schimbarea sistemului din SuperLiga: „Așa am avut cele mai bune performanțe”

Torte si fumigene in peluza ploiesteana la meciul dintre Petrolul Ploiesti si Dinamo Bucuresti, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, pe 15 septembrie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, și-ar dori ca SuperLiga să revină la formatul care a fost folosit înainte de introducerea play-off-ului și play-out-ului în sezonul 2015/16.

Ștefan a anunțat că va candida la șefia LPF doar în cazul unei retrageri a lui Gino Iorgulescu. Aceștia și-ar dori un ca în SuperLiga să existe un sistem clasic.

Justin Ștefan: „Prefer un sistem tur-retur cu 16 sau 18 echipe”

„Am declarat în mod repetat că prefer un sistem tur-retur cu 16 sau 18 echipe. Cred încă într-un astfel de model, pentru că așa am avut cele mai bune performanțe sportive la nivel de club. Poate e pur întâmplător, e clar că analiza trebuie să fie mai amplă.

Din perspectiva audienței, acea împărțire a punctelor la finalul sezonului regular și reducerea ecartului dintre echipe este rețeta care produce interes suplimentar pentru faza a doua a competiției.

Când ne-o permite fotbalul, iar diferențele de valoare dintre echipe vor fi mai mici, ar trebui să ne gândim la revenirea la sistemul vechi, cu 16 sau 18 echipe.

Dacă ar fi 100% decizia mea, campionatul ar funcționa cu 16 echipe, model tur-retur. 18 echipe nu, pentru că ar însemna să-ți mai vină cluburi din Liga a 2-a… Cele mai multe neînțelegeri sunt generate de programările partidelor: de ce ăla joacă la 3 zile, de ce eu joc la două și așa mai departe. Discuțiile apar din faptul că există acea etapă intermediară.

Ai 40 de jocuri în play-off. Sunt multe pentru jucătorii români. Un model cu 16 echipe ar însemna să ai 30 de etape, să zicem mai bune. Ăsta e principalul motiv”, a declarat Justin Ștefan, potrivit gsp.ro.

Următoarele alegeri pentru funcția de președinte al LPF vor avea loc în 2027.