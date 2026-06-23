Scenariul cu care a mers Ilie Bolojan la Nicușor Dan. „Poate fi convenit într-o zi sau două”

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a mers marți la consultările de la Cotroceni cu o propunere pentru un acord politic și două posibile formule de guvernare, pe care i le-a expus președintelui Nicușor Dan.

„Am prezentat preşedintelui României poziţia PNL în această situaţie dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiţie de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârşitul anului, în care forţele politice, care, într-adevăr, înţeleg situaţia dificilă a ţării noastre, l-ar semna”, a spus preşedintele PNL, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, pe care HotNews le transmite LIVETEXT.

Liderul liberalilor a înaintat două variante pentru puterea executivă: un guvern minoritar în jurul PSD sau unul minoritar format din PNL-USR-UDMR.

PNL va vota inclusiv guvernul minoritar în jurul PSD dacă se încheie un acord pe cele mai importante teme, a precizat Bolojan.

Bolojan a punctat că pactul propus ar cuprinde „prevederi care ţin de respectul între partide, de a nu depune moţiuni de cenzură, în această perioadă, pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în aşa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze şi să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor”.

Indiferent de formula la care se va ajunge, președintele PNL a mai subliniat că viitorul Executiv trebuie să aibă în vedere „păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție”, potrivit acordului pe care l-a propus.

În opinia sa, pactul „poate fi convenit într-o zi sau două”, ca mai apoi să fie convenită formula de guvern minoritar cu care se va merge mai departe pentru a obține sprijin în Parlament.