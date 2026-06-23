Propunerea lui Ilie Bolojan, după ce guvernul Veștea a fost respins: „PNL este pregătit să contribuie la o soluție”

Învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni, este propunerea făcută de Ilie Bolojan marți dimineață.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice”, a scris premierul interimar într-un mesaj publicat pe Facebook.

PNL nu a votat marți propunerea de premier desemnat Adrian Veștea făcută de președintele Nicușor Dan chiar din interiorul partidului.

„Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista”, a precizat Ilie Bolojan.

PNL a votat de mai multe ori după ce guvernul Bolojan a fost demis că nu va reface o coaliție cu PSD, dar s-a arătat guvern minoritar, cu moratoriu și un acord pe 6 luni pentru toate partidele pentru susținerea măsurilor restante din PNRR, OECD și SAFE în Parlament.

„PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”, precizează Bolojan.

Cele două variante de minoritar sunt fie o alianță PNL-USR-UDMR, fie un guvern format în jurul PSD.











