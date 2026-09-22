„Prostituția online”, trecută de deputații francezi la infracțiuni după dezbateri aprinse: „Acum este o junglă”

Deputații din Adunarea Națională a Franței au adoptat marți, în cadrul comisiilor parlamentare, un articol din proiectul de lege împotriva violențelor sexuale care vizează includerea actelor sexuale remunerate efectuate online în sfera proxenetismului, fiind luate astfel în vizor platforme precum Onlyfans, transmite France Presse.

Platformele specializate în conținut sexual remunerat s-au dezvoltat pe scară largă în ultimii ani, fiind populare în special în rândul tinerilor, notează AFP.

Articolul de lege propus îi vizează pe intermediarii precum platformele care oferă mai ales conținut de natură sexuală realizat la cererea unui client, dar și pe utilizatorii acestora, prin crearea unei infracțiuni care sancționează achiziționarea unor astfel de acte realizate la distanță.

Deputații francezi s-au împărțit în două tabere

Măsura a stârnit o dezbatere aprinsă între deputați, în special între cei care consideră platformele o „poartă de acces” a tinerilor către prostituție și cei care se tem că o eventuală interdicție ar putea, de fapt, să-i împingă pe anumiți lucrători sexuali către practici fizice mai periculoase.

„Achiziționarea de acte sexuale online este prima poartă de acces către proxenetismul fizic”, a afirmat coraportorul Isabelle Rauch (Horizons, centru dreapta). „Lumea virtuală acum este o junglă, nu avem nimic care să garanteze că aceste fete și acești băieți pot fi protejați”, a adăugat deputata.

În schimb, deputata Sarah Legrain (LFI, stânga) a preluat argumentele unei părți dintre lucrătorii sexuali, dintre care unii se declară „mult mai în siguranță decât în cazul unui contact fizic cu un client”.

Prin această măsură, aceste platforme „se vor închide” și îi vor obliga pe lucrătorii sexuali să se îndrepte „spre platforme deloc reglementate”, unde vor fi „exploatați”, a afirmat ea.

„Nu este același lucru” „a-ți mângâia picioarele în fața unei camere” și „un act sexual în schimbul banilor”, a adăugat reprezentanta partidului La France Insoumise.