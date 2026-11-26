Problematică

La 27 octombrie 2026, Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 497/2026 privind instituirea regimului de arie naturală protejată de interes local pentru obiectivul „Valea Saulei” situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București („H.C.G.M.B. nr. 497/2026”). Dispozitivul acestei hotărâri, privit singur, este ireproșabil. Două parcele, în suprafață de 52.910 m.p. în total, aparținând Municipiului București, devin arie protejată. Este greu de criticat, în sine, gestul autorității care trasează o linie pe hartă și declară că, înăuntrul perimetrului rezultat, natura va fi ocrotită.

Hotărârea are însă o anexă, parte integrantă a H.C.G.M.B. nr. 497/2026, care transmite și altceva. Studiul de fundamentare care a stat la baza declarării Văii Saulei arie protejată așază în fruntea amenințărilor critice presiunea imobiliară de la vest, unde se află terenuri „vizate pentru noi construcții rezidențiale” și conchide că desemnarea ariei reprezintă o „barieră legală” împotriva dezvoltării. Prin ipoteză, asemenea terenuri ar putea fi ocupate de construcții deja începute, a căror edificare ar fi oprită prin „bariera legală” instituită prin H.C.G.M.B. nr. 497/2026.

Înainte să trecem la expunerea reflecțiilor noastre, facem o precizare necesară: nu avem nimic de obiectat împotriva protejării mediului. Art. 44 alin. (7) din Constituție limitează dreptul de proprietate în raport cu acest deziderat, iar art. 6 din O.U.G. nr. 57/2007 declară că instituirea regimului de arie protejată este prioritară în raport cu alte obiective. Întrebarea noastră nu este însă dacă natura trebuie ocrotită. Ne interesează altceva, mai puțin vizibil și, poate tocmai din acest motiv, mai important: ce se întâmplă atunci când, pentru a onora promisiunea făcută naturii, autoritățile utilizează terenurile persoanelor fizice sau juridice, iar nu terenurile proprietate publică?

Exproprierea formală și exproprierea în fapt

Începem cu un lucru pe care îl considerăm evident: dacă autoritățile își propun un obiectiv, iar pentru realizarea acestuia este necesar ca un proprietar să nu mai poată păstra nici măcar folosința rezonabilă a bunului său, atunci autoritățile trebuie să îl deposedeze în mod formal pe proprietar. Unica modalitate legitimă de a deposeda un proprietar de bunul său, potrivit art. 44 alin. (3) din Constituție și 562 alin. (3) din Codul civil, este procedura exproprierii.

În cazul terenurilor vecine Văii Saulei, „bariera legală” împotriva dezvoltării ar reprezenta o deposedare. Practic, ceea ce se anticipează prin studiul de fundamentare este un refuz al eliberării autorizației de construire, ca act final al procedurii, pentru construcțiile rezidențiale planificate – cu alte cuvinte, studiul de fundamentare anunță, cel puțin la nivel teoretic, că nu se va putea construi nimic pe terenurile vecine. În absența unei proceduri formale de expropriere, o asemenea restrângere a dreptului de proprietate rămâne o expropriere în fapt. Considerăm că o asemenea limitare nu poate fi calificată drept legitimă și nu poate forma un obstacol pentru eliberarea autorizației de construire.

Această concluzie ar putea crea așteptarea ca expunerea noastră să ia sfârșit: acceptăm că protecția mediului este un scop legitim, care trebuie atins, dar îl condiționăm de demararea unei proceduri de expropriere în măsura în care ocrotirea acestui scop presupune o interdicție de a construi care grevează terenul unui dezvoltator care a demarat o investiție.

Totuși, credem că trebuie să mai răspundem la cel puțin două întrebări.

Prima întrebare: poate fi justificată o procedură de expropriere prin „presiune imobiliară”?

Presupunem că autoritatea alege calea corectă și inițiază procedura exproprierii. În sine, utilitatea publică nu ar reclama, în acest caz, un efort deosebit, întrucât art. 2 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 255/2010 declară de utilitate publică lucrările locale menite să mențină spații verzi existente sau să înființeze unele noi.

Nu trebuie însă omis că interes public există pentru efectuarea unei lucrări, nu pentru împiedicarea dezvoltării urbane din vecinătăți. Credem că se poate susține că o expropriere al cărei scop principal ar fi oprirea unui proiect privat, iar nu realizarea unei lucrări publice, ar deturna, sub eticheta corectă, noțiunea de utilitate publică și, prin urmare, exproprierea ar fi nelegal declanșată. A invoca „presiunea urbană” drept argument principal pentru declararea ariei protejate este un indiciu că există o astfel de deturnare, în condițiile în care studiul de fundamentare (parte integrată a H.C.G.M.B. nr. 497/2026) recunoaște deschis că zona respectivă a fost abandonată vreme de zece ani.

Mai mult, art. 1 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 recunoaște dezvoltarea urbană drept scop de utilitate publică atunci când ea este promovată de autoritățile publice, pe de o parte. Pe de altă parte, studiul care fundamentează H.C.G.M.B. nr. 497/2026 tratează inițiativa privată de dezvoltare urbană drept „amenințarea critică” împotriva căreia trebuie creată o „barieră legală”. Trebuie să recunoaștem că nu este nimic nelegitim în a prefera un parc în detrimentul unui bloc. Cu siguranță, însă, există ceva îngrijorător în a justifica o expropriere prin faptul că proprietarul urmează să folosească bunul potrivit documentației de urbanism aplicabile.

A doua întrebare: depășind problema justificării exproprierii, care este cuantumul justei și prealabilei despăgubiri?

Cu toate că apreciem că, în situații cum este cea analizată, procedura de expropriere nu ar trebui să poată fi declanșată în mod legal, acceptăm că raționamentul nu poate fi încheiat prin răspunsul pe care l-am oferit la prima întrebare. Continuarea expunerii noastre are o justificare simplă: este posibil să fie în interesul tuturor persoanelor implicate ca procedura de expropriere să aibă loc și, prin urmare, să nu i se opună nimeni. Premisa unui asemenea scenariu este acordarea unei despăgubiri, pe care Constituția o descrie ca fiind „justă și prealabilă”, care să compenseze suficient proprietarul pentru pierderea proprietății sale.

Stabilirea cuantumului despăgubirii poate fi o problemă foarte simplu sau foarte dificil de rezolvat. Spre exemplu, despăgubirea persoanei fizice, proprietar al unui teren liber, este o chestiune de aritmetică simplă. În schimb, despăgubirea unui dezvoltator care a investit în modificarea documentației de urbanism, a edificat structura unui bloc și a încheiat antecontracte pentru vânzarea a sute de apartamente este o problemă pe care oricine ar accepta-o ca fiind complexă.

Practica română oferă o serie de premise generoase. În primul rând, standardul art. 44 alin. (3) din Constituție este, potrivit Curții Constituționale, superior celui convențional și, prin urmare, despăgubirea trebuie să privească „toate elementele care au cauzat apariția prejudiciului”. În al doilea rând, potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, reperul prevăzut de art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 (i.e. expertizele și grilele notariale) nu este unul unic, iar instanțele ar trebui să țină cont, la stabilirea despăgubirii, de valoarea reală a imobilului, precum și de daunele aduse proprietarului, potrivit regulii generale consacrate de art. 26 alin. (1) din Legea nr. 33/1994.

În realitate, însă, premisele se îngustează într-o situație cum este cea analizată, din cauza unei duble limitări. Pe de o parte, aprecierea ambelor componente ale despăgubirii se face în raport de data transferului dreptului de proprietate, fără ca legiuitorul să aibă „nicio marjă de apreciere”. Pe de altă parte, etalonul utilizat pentru determinarea valorii imobilului este comparația cu prețurile efective, acesta fiind socotit cel mai obiectiv de Curtea Constituțională, pentru că îi dă expropriatului șansa de a obține „același preț pe care l-ar fi obținut dacă, din proprie voință, ar fi ales să vândă imobilul”.

Astfel, din întrebarea inițială derivă o serie de întrebări suplimentare legitime: cum se aplică aceste repere în situația în care un dezvoltator a investit în modificarea documentației de urbanism, a edificat structura unui bloc și a încheiat antecontracte pentru vânzarea a sute de apartamente, iar apoi autoritățile au creat o „barieră legală” împotriva acestui proiect, ca ulterior să demareze exproprierea? Ar trebui să prețuim bunul expropriat la data transferului de proprietate, atunci când este la stadiul de șantier? Ar trebui ca, la stabilirea despăgubirii, să se țină cont de scăderea de valoare generată de „bariera legală”, instituită de autorități, împotriva continuării proiectului? În acest caz, piața relevantă pentru determinarea valorii bunului este cea a șantierelor afectate de un impediment legal aflat în calea finalizării clădirii în curs de edificare (piață care nu există)?

Bineînțeles că un răspuns afirmativ la aceste întrebări ar fi absurd. Mai mult, ar fi contradictoriu ca standardul pe care Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională îl descriu ca fiind „superior” standardului convențional să conducă la o despăgubire iluzorie pentru o investiție care, în final, ar fi generat venituri semnificative.

Pentru a înlătura aceste neajunsuri, trebuie mai întâi să acceptăm că art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 se aplică numai în măsura în care produce rezultate adecvate, potrivite scopului pentru care a fost reglementat – concluzia este, în opinia noastră, ușor de înțeles. Prin urmare, atunci când abordarea prin piață, ca metodă de stabilire a cuantumului despăgubirilor, este nepotrivită, ea trebuie înlocuită cu altceva.

În acest context, considerăm oportun să ne îndreptăm atenția către un domeniu în care problema despăgubirilor s-a explorat în detaliu: arbitrajul investițional. În acest domeniu, există o separare netă între despăgubirea pentru exproprierea licită, care constă în valoarea bunului de la data deposedării, și despăgubirea pentru o faptă ilicită, care se repară integral, prin înlăturarea consecințelor sale. Notăm că, în arbitraj, încălcarea standardului de tratament just și echitabil poate rezulta din efectul cumulat al unor acte care, privite izolat, nu ar trece pragul ilicitului. Este exact succesiunea descrisă mai sus: o arie protejată, un plan de management, o zonă de protecție, o interdicție de construire și, la capăt, o expropriere.

Prin urmare, apreciem că modalitatea de determinare a despăgubirilor în cazul încălcării standardului de tratament just și echitabil ar trebui utilizată și pentru a determina cuantumul despăgubirilor în ipoteza exproprierii unui imobil care se află în curs de dezvoltare, care a fost grevat cu restricții. În această privință, arbitrii au la îndemână mai multe metode de evaluare a prejudiciului: abordarea prin venit, care proiectează fluxurile de numerar viitoare și le actualizează la data evaluării; abordarea prin piață, care compară bunul cu tranzacții asemănătoare; abordarea prin active, care se bazează pe costuri și care nu surprinde valoarea viitoare a afacerii.

Am anticipat deja că art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 consacră o abordare prin piață. În cazul persoanei fizice, proprietar al unui teren liber, abordarea este adecvată și reflectă cea mai bună metodă de stabilire a despăgubirii. Pentru un proiect în curs, însă, abordarea prin piață este nesatisfăcătoare, deoarece nu există termen de comparație. O metodă care face dreptate investitorului cu un proiect în curs este abordarea prin venit, bunăoară denumită discounted cash-flow – „DCF”. Nu detaliem modalitatea concretă în care funcționează această abordare, deoarece aceasta ar depăși ambițiile acestui articol. Ne limităm la a menționa că, în esență, această metodă conduce la o estimare a profitului pe care l-ar fi obținut investitorul în absența exproprierii. Desigur, această estimare trebuie să aibă credibilitate pentru a putea fi utilizată pentru determinarea despăgubirii, iar sarcina probei aparține investitorului expropriat.

Numai prin aplicarea acestei metode se poate ajunge la o despăgubire care „să fie justă și să privească toate elementele care au cauzat apariția prejudiciului suferit de persoana expropriată”. Cu alte cuvinte, pentru motivele expuse mai sus, susținem că metoda de evaluare a prejudiciului prevăzută de art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 ar trebui aplicată numai în măsura în care, în mod plauzibil, și-ar putea atinge scopul: repararea integrală a prejudiciului suportat de investitor. În caz contrar, ar trebui aplicată o altă metodă care produce un rezultat adecvat.

Dacă această teză nu ar fi primită, s-ar ajunge la o concluzie nerezonabilă. Pentru investitorul dintr-un alt stat membru, arbitrajul împotriva României a devenit, după hotărârea Achmea, o cale practic închisă; ea rămâne realistă mai ales pentru investitorii din state terțe, protejați prin tratate bilaterale.

Cu alte cuvinte, în măsura în care instanțele naționale ar refuza abordarea pe care am propus-o, investitorii români și investitorii din alte state membre nu ar putea obține o despăgubire evaluată prin altă metodă decât cea a pieței, indiferent dacă este adecvată sau nu. În schimb, investitorii din state terțe protejați prin tratate bilaterale de investiții ar fi singurii cu acces la metode adecvate de stabilire a cuantumului despăgubirii. Considerăm că această situație ar fi paradoxală și ar trebui evitată prin aplicarea metodei adecvate de stabilire a cuantumului despăgubirilor inclusiv de către instanțele naționale.

Concluzie

Expunerea de mai sus ne aduce la următoarele concluzii:

succesiunea descrisă mai sus: instituirea unei arii protejate, însoțită de o interdicție de construire pe terenurile vecine, fără a fi urmată de o procedură de expropriere, reprezintă o expropriere în fapt și, prin urmare, nu poate justifica refuzul eliberării unei autorizații de construire;

succesiunea descrisă mai sus: instituirea unei arii protejate, însoțită de o interdicție de construire pe terenurile vecine, urmate de o expropriere, reprezintă o deturnare a noțiunii de interes public în măsura în care scopul urmărit este, în realitate, prevenirea unei inițiative private dezvoltare;

în cazul unei succesiuni precum cea descrisă mai sus: instituirea unei arii protejate, însoțită de o interdicție de construire pe terenurile vecine, urmate de exproprierea unui teren care formează obiectul unei investiții imobiliare în curs, despăgubirea ar trebui stabilită printr-o altă metodă de stabilire a cuantumului decât cea prevăzută de art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 (abordare prin piață), ci printr-o metodă adecvată, cum ar fi abordarea prin venituri.

Note de subsol:

(1) Disponibilă la adresa https://pmb.ro/consiliu/menu-page/mof-3-1, consultat ultima oară la data de 19 noiembrie 2026.

(2) În cauza Sporrong et Lonnroth c. Suediei, Curtea EDO a stabilit: „în absența unei exproprieri formale, adică a operării unui transfer de proprietate, Curtea este ținută să privească dincolo de aparențe și să analizeze realitatea situației litigioase (…). Din moment ce Convenția are ca scop protejarea unor drepturi concrete și efective (…), este important să se cerceteze dacă situația în discuție nu are semnificația unei exproprieri în fapt”. În cauza Loizidou c. Turciei, Curtea de la Strasbourg a stabilit că „o măsură administrativă care îi îngrădește titularului dreptului de proprietate a exercițiului liber al atributelor de folosință și exploatare reprezintă o privare de libertate și o violare a art. 1 Protocolul 1 la CEDO”.

(3) Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Decizia nr. 78 din 15 noiembrie 2021, parag. 115-116 (M. Of. nr. 1185 din 15 decembrie 2021), care redă deciziile Curții Constituționale nr. 395/2013 și nr. 669/2017.

(4) Curtea Constituțională, Decizia nr. 241 din 6 aprilie 2017, parag. 25 (M. Of. nr. 577 din 19 iulie 2017).

(5) Curtea Constituțională, Decizia nr. 669 din 24 octombrie 2017, parag. 20, redată în Decizia nr. 78/2021, citată, parag. 143.

(6) P. Bekker, F. Bello, Reimagining the Damages Valuation Framework Underlying Fair and Equitable Treatment Standard Violations through a Three-Stage Contextualized Approach, ICSID Review, vol. 36, nr. 2 (2021), p. 349-350.

(7) Idem, p. 345.

(8) I. Chetreanu, V. Bărbulescu, Arta probatoriului în arbitrajul internațional: reflecții asupra Bucharest Arbitration Days 2026, publicat în Revista Română de Arbitraj nr. 3/2026, pp. 165-166.

(9) Pentru detalii privind modul în care această modalitate de calcul funcționează, a se vedea F. Sun, Determinarea cuantumului despăgubirii: standarde doctrinare, metodologii de evaluare și considerații juridice privind fuziunea UBS – Credit Suisse, publicat în Revista Română de Arbitraj nr. 3/2026, pp. 63-71.

(10) Ibidem, p. 69.

(11) Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, Decizia nr. 78/2021, parag. 116.

(12) Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) din 6 martie 2018, Slowakische Republik c. Achmea BV, C-284/16. Curtea a statuat că art. 267 și art. 344 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) se opun unei clauze dintr-un acord internațional încheiat între statele membre, potrivit căreia un investitor dintr-un stat membru poate introduce, într-un litigiu privind investițiile sale în celălalt stat membru, o procedură împotriva acestuia în fața unui tribunal arbitral a cărui competență statul s-a obligat să o accepte (pct. 60 și dispozitivul). Un asemenea tribunal poate fi chemat să interpreteze și chiar să aplice dreptul Uniunii (pct. 39-42), dar nu este o „instanță dintr-un stat membru” în sensul art. 267 TFUE și nu poate, așadar, sesiza Curtea cu întrebări preliminare (pct. 43-49), iar hotărârea lui este supusă unui control jurisdicțional limitat (pct. 50-55). Clauza aduce, prin urmare, atingere autonomiei dreptului Uniunii (pct. 56-59). Cauza privea tratatul bilateral de investiții dintre Regatul Țărilor de Jos și fosta Republică Federală Cehă și Slovacă, însă rațiunea ei se extinde la tratatele bilaterale de investiții încheiate între statele membre, inclusiv la cele la care România este parte.



Un articol semnat de Alin-Gabriel Oprea, Managing Associate – aoprea@stoica-asociatii.ro – și de Vlad Bărbulescu, Junior Lawyer – vbarbulescu@stoica-asociatii.ro – STOICA & ASOCIAȚII

Articol susținut de STOICA & ASOCIAȚII