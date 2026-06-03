Proteste împotriva noii legi a salarizării în București. Ce nemulțumiri au angajații din sănătate, finanțe și justiție

Angajații din sănătate, finanțe și justiție contestă noua lege a salarizării unice prezentată de ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru. Mai multe manifestații au loc miercuri în București, dar și în țară, iar sindicaliștii cer retragerea proiectului.

Sindicaliștii din finanțe, membrii ai Federației Solidaritatea, protestează miercuri, timp de două ore, în fața Ministerului Finanțelor, între orele 11:00 – 13:00, nemulțumiți de noul proiect privind Legea salarizării, potrivit Agerpres.

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Într-o adresă transmisă Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor, sindicaliștii solicită majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, precum și legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din MF și instituțiile subordonate, care nu au un astfel de statut.

Ei se declară revoltați de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare, de 4.100 de lei, și cer raportarea obligatorie a valorii de referință la salariul minim brut pe economie, și un mecanism transparent și automat de indexare.

În cazul în care solicitările lor nu vor fi luate în considerare, sindicaliștii vor anunța și alte acțiuni de protest.

Sindicaliștii SANITAS resping „categoric” proiectul

Şi sindicaliştii de la Sanitas resping „categoric” proiectul şi susţin că dacă acesta nu va fi modificat vor încasa mai puţini bani şi le vor fi afectate drepturile.

Aceștia susțin că noua lege este „inechitabilă, incompletă şi profund defavorabilă angajaţilor din sistemele publice de sănătate şi asistenţă socială” şi protestează, miercuri, la Bucureşti.

Sindicaliştii susţin că, pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea.

„Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, mai spun sindicaliștii.

Sute de angajaţi din sistemul sanitar din mai multe județe au anunţat pe reţelele de socializare că se întreaptă către Capitală, pentru a participa la protestul organizat de Federaţia Sanitas.

Reprezentanții Federaţiei SANITAS din România acuză că s-a ajuns la un proiect de lege „pe genunchi”, în care s-au găsit bani numai pentru majorările salariale ale parlamentarilor şi ale celor din ministere şi agenţii guvernamentale.

Angajaţii din sistemul sanitar vor fi în Piaţa Victoriei, la ora la care Cabinetul Bolojan are ședință de guvern, şi vor picheta Parlamentul. Protestul din Piața Victoriei a început la ora 10.00.

Sunt proteste și la ANAF Teleorman din cauza legii salarizării, potrivit Antena 3 CNN. Sindicaliștii Federației Naționale a Sindicatelor Finanțiștilor Sed Lex au pichetat pentru a treia zi instituția.

Grefierii nemulțumiți au întrerupt ședințele de judecată

Și sindicatul grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține „o grilă profund inechitabilă și discriminatorie” pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete.

Grefierii au blocat încă de marți ședintele de judecată în semn de protest. Sindicaliștii susțin că aceștia ar pierde, în medie, 1.500 de lei, dacă noua lege s-ar aplica în varianta actuală. Grefierii spun că vor continua toată săptămâna să protesteze.

Încă de marți, grefierii au blocat ședințele de judecată pentru câteva ore. Aceștia au refuzat să intre în sălile de judecată nemulțumiți de noua lege a salarizării. Aceștia ar urma să piardă în medie, 1500 de lei, susțin liderii sindicali. Astfel că, toată săptămâna grefierii vor ieși în fața instanțelor să protesteze.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis marți Ministerului Justiției punctul de vedere privind proiectul de lege a salarizării în sectorul public în care susține că proiectul are vicii de constituționalitate și cere ca salarizarea judecătorilor și procurorilor să fie reglementată printr-o lege specială.

Ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru, a fost marți la Bruxelles pentru a discuta cu Comisia Europeană renegocierea finală a PNRR, care, printre altele, impune ca legea salarizării să fie adoptată şi pusă în aplicare până la 31 august, potrivit Radio România Actualități.

Pîslaru a declarat că va ţine cont de sugestiile venite din partea sindicatelor înainte de a iniţia un proces legislativ parlamentar.