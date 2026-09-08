„PSD a pus televiziunea națională pe mâna forțelor extremiste”. Reacția PNL după numirea Sorinei Matei la șefia TVR, la propunerea AUR

Numirea jurnalistei Sorina Matei la conducerea televiziunii publice, în urma unei propuneri a AUR, a nemulțumit PNL care acuză PSD că a susținut o propunere făcută de către un partid cu mesaje anti-europene.

PSD a făcut astăzi un pas extrem de grav: a votat propunerea AUR pentru conducerea televiziunii publice, susține PNL.

„Televiziunea națională pe mâna forțelor extremiste”

„Nu este o simplă numire. Este rezultatul unei înțelegeri politice între PSD și AUR, prin care social-democrații au decis să dea pe mâna unui partid extremist una dintre cele mai importante instituții de informare din România”, se spune într-un comunicat al PNL.

Liberalii susțin că instalarea unei conduceri la TVR propusă de către AUR arată că acest partid lucrează împreună cu PSD.

„Într-un moment în care România este la granița unui război, iar dezinformarea și propaganda reprezintă amenințări reale, controlul informației publice nu poate deveni moneda unui troc politic între PSD și forțe extremiste. Este cu atât mai grav cu cât AUR promovează constant mesaje anti-europene”, cred liberalii.

„PSD trebuie să explice public de ce a ales să pună televiziunea națională pe mâna forțelor extremiste și ce a primit în schimb”, se mai spune în comunicatul citat.

Susținere reciprocă între PSD și AUR

Jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR să preia interimar șefia Televiziunii publice, după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea parlamentului de instalare a conducerii TVR. La TVR a propus AUR, la Radio a propus PSD și fiecare partid a susținut propunerea celuilalt.

Propunerea a fost făcută în birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului și a trecut cu voturile PSD, AUR și SOS. Sorina Matei o va înlocui pe Adriana Săftoiu.

O situație similară este și în cazul Radioului public. Aici, Robert Schwarz va fi înlocuit, la propunerea PSD, de Răzvan Dincă. Răzvan Ioan Dincă a mai fost președinte al Radio România în perioada 2021–2025. Interimatele durează 60 de zile.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat la finalul ședinței că a fost o înțelegere a partidului său cu PSD pentru votarea Sorinei Matei. „Știam că va trece, și noi le-am votat omul la Radio”, a mai spus Peiu.