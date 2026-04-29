PSD, apel către liberalii „care gândesc la fel” să voteze moțiunea. Replica PNL: „PSD a ales să îngroaşe obrazul”

În timp ce moţiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan era citită în Parlament, reprezentanții PSD și PNL și-au transmis mesaje, pe Facebook. Social-democrații au făcut apel la „liderii responsabili” să renunțe la sprijinul pentru Ilie Bolojan, în timp ce liberalii au spus că demersul nu reflectă voinţa românilor, ci dorinţa conducerii PSD.

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor!”, a transmis PSD, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a partidului în timpul citirii moţiunii de cenzură în Parlament.

PSD a denunțat că, faptul că Ilie Bolojan „se agață cu orice preț de funcție nu reprezintă decât o agravare a situației economice a țării”.

„Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile. Poate în acest fel Ilie Bolojan înțelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care și-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia”, a transmis PSD.

PNL: „PSD a ales să îngroaşe obrazul”

De cealaltă parte, PNL acuză că moțiunea PSD-AUR „Stingem Lumina” e dorința conducerii PSD, nu voința românilor.

„Românii nu vor înapoi la sistemul de privilegii și clientelism politic. Vor reforme reale, instituții curate și un guvern care lucrează pentru ei — nu pentru baronii de partid”, a transmis PNL, pe Facebook.

PNL acuză PSD că „a ales să îngroaşe obrazul şi să apere un sistem pe care românii l-au sancţionat deja la vot”.

„Vreţi să ştiţi exact ce vor românii? Deblocaţi-i pe reţelele de socializare. Sorin Grindeanu, Olguţa Vasilescu, Claudiu Manda, daţi-le voie să vă scrie în comentarii ce doresc. Ascultaţi-i – dacă mai aveţi curajul să o faceţi”, a mai transmis PNL.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită miercuri în plenul reunit al Parlamentului, de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Dezbatarea și votul pe moțiune vor avea loc marți, 5 mai.