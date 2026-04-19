Numărul 2 în PSD spune clar, înainte de votul de luni, că partidul rupe Coaliția: „Nu vă fie frică, Ilie Sărăcie pică”

Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu spune că e „exclus” ca premierul Ilie Bolojan să mai fie în fruntea Guvernului, după consultarea internă de PSD de mâine.

Secretar general al PSD, Claudiu Manda, i-a asigurat pe social-democrații întruniți la conferința pentru alegerea noului șef PSD Sector 4 și echipei de conducere a filialei locale că liderul PNL nu va mai conduce Executivul.

Europarlamentarul a susținut că Bolojan a trecut cele două linii roșii pe care le-a tras PSD în momentul în care a acceptat să intre într-o coaliție proeuropeană.

„Vrea să guverneze cum vrea. Nu cu noi”

„Să nu scadă puterea de cumpărare a românilor, să continuăm nivelul investițiilor publice, precum spitale, autostrăzi, iluminatul public. Astăzi suntem în situația în care aceste linii roșii sunt încălcate”, a spus Manda.

El l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a șantajat, la început, membrii coaliției, amenințând că pleacă. Iar acum, spune Manda, când PSD contestă măsurile luate de prim-ministru, acesta refuză să facă un pas în spate.

„Acum, el vrea să rămână și să guverneze cum vrea. Foarte bine, dar nu cu noi”, a declarat numărul 2 în PSD.

„Nu ne temem de opoziție”

În discursul ținut în fața social-democraților care s-au întrunit duminica aceasta pentru a alege noul șef al PSD Sector 4, unde s-a înscris un singur candidat, Manda l-a acuzat pe Bolojan că guvernează împotriva românilor și că „se agăță de putere”, acum, „în al 12-lea ceas”.

„Nu ne temem de o bătălie politică, nu ne temem de opoziție. Dar avem o responsabilitate mai mare decât orice funcție: reponsabilitatea față de români. De aceea trebuie să fim uniți, să fim asumați și să avem curaj. Când PSD e puternic și coerent, România merge înainte”, a susținut Manda.

„Dincolo de ce vedem de 2 zile pe Facebook, cu boți, tiriboți, ostrogoți, roboți. nu vă fie frică, Ilie Sărăcie pică”, și-a încheiat Manda discursul pe care l-a citit de pe foaie.

Partidul Social Democrat a anunțat că va decide luni, prin vot, dacă își menține sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, amplu popularizată pe Facebook, va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00. De partea cealaltă, Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona, indiferent de rezultatul consultării.