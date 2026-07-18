PSD nu exclude să voteze Legea salarizării. Manole: „Nu suntem într-un setup mental negativ”. Condițiile pe care le pun social-democrații

Fostul ministru al Muncii Florin Manole a afirmat, după o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor, că PSD ar putea să voteze Legea salarizării, dacă forma finală a proiectului va corija unele probleme depistate, iar majoritatea sindicatelor va fi de acord cu noile reglementări.

„Dacă vom avea o lege bună, acceptată de către sindicate, care nu scade veniturile, o vom vota. Dacă legea va fi proastă, dacă legea va fi respinsă de către toate sindicatele, dacă sindicatele vor fi în stradă cu argumente, dacă legea va păstra nişte inechităţi contrazicând însuşi jalonul din PNRR, atunci nu va putea fi votată. Dar nu suntem într-un setup mental în care pornim negativ pe subiectul ăsta, suntem constructivi”, a declarat Florin Manole, citat de News.ro, referindu-se la poziția PSD față de proiect.

Manole susține că propunerile social-democraților nu vor consta neapărat în majorări de venituri, ci în corectarea unor inechități sau inadvertențe din proiect.

Fostul ministru a spus că problemele sesizate de PSD sunt „rezolvabile”, dând mai multe exemple de situații care pot fi corectate.

„Profesorul debutant din preuniversitar, cu dirigenţie, câştigă mai mult decât profesorul debutant din universitar, în condiţiile în care e evident că cei din mediul universitar au un alt nivel de pregătire în momentul în care debutează în profesie. Mai sunt inadvertenţe în ceea ce priveşte, de exemplu, comparaţia dintre bibliotecar şi conferenţiar universitar. Sigur că ne-am aşteptat ca un conferenţiar universitar să aibă un coeficient mai bun şi câştig salarial mai mare. Din păcate, în această ultimă formă, lucrurile sunt exact invers, dar şi asta se poate corecta pe coeficienţi”, a spus Florin Manole.

De asemenea, Manole a declarat că, în legea propusă, există un articol care prevede că un minister, al cărui nume nu l-a făcut public, şi deconcentratele acestuia primesc un spor pe care alte ministere, ai căror angajaţi prestează muncă similară şi au atribuţii similare, nu l-ar primi, conform proiectului. Reprezentantul PSD nu a vrut însă să indice despre ce minister este vorba.

Discuțiile PSD cu sindicatele din sistemul bugetar vor continua și în cursul zilei de duminică.