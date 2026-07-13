PSD pune condiții pentru votarea Legii salarizării. Concluziile discuțiilor cu sindicatele

Social-democraţii vor vota Legea salarizării doar dacă va aduce echitate în sistem, a anunţat luni fostul ministru al Muncii Florin Manole la finalul unei întrevederi cu mai multe confederaţii sindicale, informează Agerpres. Manole spune că susținerea de către PSD în Parlament a proiectului depinde de accesul din timp la forma finală a proiectului și de opiniile confederațiilor.

Manole a spus că este nevoie ca toţi factorii implicaţi să vadă ultima formă a legii.

„Avem nevoie să vedem ultima formă a legii pentru a şti despre ce discutăm şi pentru a ne exprima poziţia în mod informat. A doua concluzie este că vom colabora cu confederaţiile sindicale, pentru ca, în cazul în care se va ajunge la votul final cu o formă a acestei reforme, să votăm doar dacă această lege va fi o lege care să aducă echitate în sistem, care să îmbunătăţească sistemul de salarizare, să rezolve problemele din sistem, nu o lege care să aducă tăieri”, a declarat fostul ministru.

Florin Manole crede că mai multe sindicate au reclamat scăderi de venituri ale salariaților pe care-i reprezintă, ceea ce ar fi contrar acordului politic pe care partidele din fosta coaliție l-au semnat la Cotroceni.

El a adăugat că un alt punct important asupra căruia s-a convenit luni şi care trebuie transmis public este că orice eventuale consultări şi negocieri necesare între partidele politice după ce vor avea ultima formă a acestei legi vor avea loc doar cu prezenţa sindicatelor la masă şi cu accesul neîngrădit pe tot parcursul discuţiilor pentru presă.

„Ne dorim să avem o dezbatere publică onestă, deschisă, în care să nu mai existe situaţii în care un partid sau altul să acuze partenerii de populism, de amendamente injuste, de a fi venit cu o variantă populistă care să treacă dincolo de limitele pe care bugetul şi le permite. Nu, nu. Avem nevoie de o dezbatere publică între partidele politice cu uşile deschise, în primul rând pentru sindicate şi ministere, dar nu în ultimul rând şi pentru presă, astfel încât toată lumea să fie informată despre toate opiniile oricărui actor politic pe acest subiect”, motivează Manole.

El a afirmat că PSD exclude să voteze proiectul dacă nu va fi precedat de o negociere cu sindicatele.

Liderii şi parlamentarii PSD s-au întâlnit, luni, la Parlament, cu liderii confederaţiilor sindicale Blocul Naţional Sindical, CNS Cartel Alfa, CNSLR Frăţia, CSDR şi CSN Meridian, tema centrală a discuţiilor fiind legată de viitoarea lege a salarizării.