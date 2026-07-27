PSD anunță că face plângere penală împotriva guvernului Bolojan. Ce reclamă

PSD anunţă că sesizează Curtea de Apel Bucureşti şi Parchetul General împotriva guvernului condus de premierul interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a adoptat hotărâri de guvern și politici publice „neconstituţionale”, având în vedere că are un mandat limitat în privinţa iniţierii de acte normative.

Într-un comunicat de presă remis luni, PSD transmite că „somează guvernul demis Bolojan să respecte Constituția” și anunță că „inițiază procedurile legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis”.

PSD afirmă că „a avut și are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene” și că a demonstrat asta „inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului”.

„Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor. De aceea, Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile”.

„A inițiat politici publice cu impact pe termen lung, total nepermis”

„De la momentul demiterii de către Parlament, acțiunea executivă a Guvernului Bolojan este strict restricționată de lege la acte de administrare curentă. Nu este interpretarea vreunui avocat, nu este vreo opinie politică – ci reprezintă norma constituțională explicită”, mai spune PSD, care acuză că, „în loc să respecte această regulă fundamentală a statului de drept, premierul demis Ilie Bolojan a ales s-o sfideze și s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac. A inițiat acte de dispoziție – hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung – ceea ce îi era total și irevocabil nepermis”.

La ce acte normative face referire PSD

„Nu vorbim de încălcări formale sau tehnice! Vorbim de acte cu impact direct asupra României. Un Guvern demis a aprobat și a impus Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent – documente programatice de mare anvergură, cu consecințe directe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și finalizării sau construcției de noi hidrocentrale. Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent!”, acuză PSD.

Social-democrații anunță, în context, că „astăzi am contestat aceste hotărâri adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026 și alte opt adoptate în același spirit de sfidare constituțională, toate marcate de același tipar: depășirea limitelor legale, ignorarea avizelor negative și exercitarea unor atribuții ministeriale expirate”.

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