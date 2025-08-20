Punct de cotitură pentru clima globală. Oamenii de știință trag un serios semnal de alarmă în privința unui fenomen rapid din Antarctica

Pierderea rapidă a gheții marine din Antarctica poate fi un punct de cotitură pentru clima globală, provocând creșterea nivelului mării, modificări ale curenților oceanici și pierderea faunei marine, fenomene care sunt imposibil de inversat, arată un studiu științific publicat joi, potrivit Reuters.

Articolul, publicat în revista Nature, își propune să descrie în detalii nemaivăzute până acum efectele interconectate ale încălzirii globale asupra Antarcticii, continentul înghețat de la Polul Sud al planetei.

„Apar dovezi ale unor schimbări rapide, interdependente și uneori autoalimentate în mediul antarctic”, scrie în articol.

Studiul a colectat date din observații, carote de gheață și jurnale de bord ale navelor pentru a cartografia schimbările pe termen lung în zona gheții marine, punând în context declinul rapid din ultimii ani.

„O schimbare de regim a redus întinderea gheții marine din Antarctica mult sub variabilitatea naturală din secolele trecute și, în unele privințe, este mai bruscă, neliniară și potențial ireversibilă decât pierderea gheții marine din Arctica”, menționează studiul, referindu-se la topirea gheții la Polul Nord.

Schimbările au efecte în lanț asupra întregului ecosistem, care în unele cazuri se amplifică reciproc, a declarat profesoara australiană Nerilie Abram, autoarea principală a studiului.

O calotă de gheață mai mică reflectă mai puțină radiație solară, ceea ce înseamnă că planeta absoarbe mai multă căldură și va accelera probabil slăbirea Circulației Antarctice de Răsturnare, un curent oceanic care distribuie căldură și nutrienți și reglează clima.

Pierderea gheții afectează din ce în ce mai mult fauna sălbatică, inclusiv pinguinii imperiali, care se reproduc pe gheață, și krillul, care se hrănește sub aceasta.

Încălzirea apei de la suprafață va reduce și mai mult populațiile de fitoplancton, care absorb cantități uriașe de carbon din atmosferă, potrivit studiului.

„Gheața marină din Antarctica ar putea fi de fapt unul dintre punctele de inflexiune ale sistemului terestru”, a declarat Abram, fost profesor la Universitatea Națională Australiană (ANU) și actualmente șef științific la Divizia Antarctică Australiană.

Reducerea emisiilor globale de dioxid de carbon ar reduce riscul unor schimbări majore în Antarctica, dar totuși nu le-ar putea preveni, mai arată studiul.

„Odată ce începem să pierdem gheața marină din Antarctica, punem în mișcare acest proces care se autoalimentează”, a spus Abram. „Chiar dacă stabilizăm clima, suntem condamnați să pierdem gheața marină din Antarctica în următoarele secole”, a avertizat el.