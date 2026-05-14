„Pur și simplu remarcabil”: Cu cât s-a vândut cel mai mare diamant albastru-verde descoperit vreodată

Un diamant albastru-verde de 5,5 carate, originar din Africa centrală și cel mai mare cunoscut până în prezent, a fost vândut pentru echivalentul a 17 milioane de dolari miercuri la Geneva, un record pentru acest tip de piatră prețioasă, a menționat casa de licitații Christie’s, citată de AFP și Agerpres.

Diamantul „The Ocean Dream”a fost vândut pentru aproape 13,6 milioane de franci elvețieni, sumă care include comisionul, „stabilind astfel un nou record mondial la o licitație pentru un diamant albastru-verde”, a precizat Christie’s pentru presă.

Suma a depășit așteptările casei de licitații, care se aștepta ca vânzarea să îi aducă vânzătorului între 7 și 10 milioane de franci elvețieni.

„Este pur și simplu remarcabil. Am vândut această piatră în 2014 pentru 8,5 milioane de dolari. A fost cumpărată de o colecționară privată asiatică care l-a apreciat foarte mult și l-a purtat”, a declarat pentru AFP Max Fawcett, director internațional al departamentului pentru bijuterii din cadrul Christie’s.

„Tocmai ce l-am vândut pentru 17 milioane de dolari grație participării active a trei clienți diferiți, originari din regiuni foarte diferite ale lumii”, care au animat licitație, a adăugat el.

Diamantul spectaculos a fost descoperit la începutul anilor 2000

Acest diamant excepțional – cel mai mare diamant albastru-verde Fancy Vivid repertoriat vreodată de Institutul Gemological din America (GIA) – este tăiat într-o formă triunghiulară.

A fost „extras la începutul anilor 2000 în Africa centrală”, a detaliat Fawcett.

„Tăiat ulterior, a fost expus în 2003 în cadrul unei expoziții ‘Splendor of Diamonds’ de la Smithsonian (n.r. Smithsonian Institution din Washington), care a reunit cu această ocazie opt diamante colorate cele mai rare din lume”, printre care și acest diamant albastru-verde, a relatat el.

Cumpărătorul nu a dorit să-și divulge identitatea.

În schimb, Max Fawcett a precizat că acest diamant este de mărimea unei unghii de la degetul mic.

„Entuziasmul pentru obiecte de colecție de lux, cele mai frumoase pietre prețioase colorate, cele mai frumoase bijuterii emblematice, obiecte rare și de neînlocuit, este mai puternic ca niciodată. Iar noi suntem absolut încântați de rezultat”, a subliniat acesta.