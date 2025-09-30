Putin afirmă că Rusia duce „o luptă dreaptă” pentru anexarea teritoriilor ucrainene și trimite un mesaj oamenilor din zonele ocupate

Mesajul a fost postat pe site-ul Kremlinului, la trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene, pe care Rusia nu le controlează în totalitate.

Rusia duce o „luptă dreaptă” în Ucraina și apără decizia „a milioane de compatrioți” din regiunile Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson de a se alia cu Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, citat de publicația independentă The Moscow Times.

„Astăzi, apărând această alegere, soldații și comandanții noștri se ridică la luptă. Întreaga țară, toată Rusia, duce o luptă dreaptă și lucrează. Împreună, apărăm dragostea pentru patria noastră și unitatea destinului nostru istoric”, a spus Putin într-un discurs video cu ocazia celei de-a treia aniversări a anexării ilegale a celor patru regiuni ucrainene, pe care nu le ocupă în totalitate.

În același timp, Putin a admis că locuitorii orașelor și localităților ocupate se confruntă cu „vremuri dificile”.

„Există multe probleme cu adevărat urgente și presante. Printre acestea se numără cele mai urgente și vitale probleme pentru fiecare persoană, cum ar fi aprovizionarea fiabilă cu apă, accesul la servicii medicale de calitate și așa mai departe”, a spus Putin.

El a adăugat că, pentru a restaura ceea ce a fost distrus în timpul luptelor, autoritățile au lansat un program de „revigorare a teritoriilor noastre ancestrale, istorice rusești”.

Ca parte a acestui program, în teritoriile ocupate se construiesc clădiri rezidențiale, școli și spitale, precum și infrastructură energetică, de comunicații, locuințe și utilități, a subliniat Putin.

Putin a promis că va asigura condițiile necesare în „noile regiuni” în viitor și că va debloca „potențialul lor colosal”.

Autoritățile ruse au organizat „referendumuri” privind aderarea celor patru regiuni la Rusia în septembrie 2022.

La 30 septembrie același an, Putin a anunțat anexarea regiunilor ucrainene. Nici referendumurile, nici anexarea nu sunt recunoscute de comunitatea internațională. Putin a făcut acest lucru pe fondul unei contraofensive de succes a forțelor ucrainene în regiunile Harkov și Herson.

Trupele ruse nu au controlat niciodată în totalitate cele patru regiuni ucrainene. În prezent, Rusia ocupă aproximativ 88% din Donbas și 73% din regiunile Zaporojie și Herson, totalizând aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.

Anterior, surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Reuters că, pentru a pune capăt luptelor, Putin a cerut retragerea completă a forțelor armate ucrainene din partea neocupată a Donbasului, în schimbul înghețării frontului în regiunile Zaporojie și Herson.

El ar fi propus, de asemenea, returnarea zonelor capturate din regiunile Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk și Nikolaiev către Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că va discuta problemele teritoriale numai în cadrul unor negocieri directe cu Putin.

O astfel de întâlnire nu pare probabilă deocamdată. Kremlinul a declarat în mod repetat că nu vede niciun sens în organizarea unei astfel de întâlniri.