Putin amenință o țară care aspiră la aderarea la UE: „Este imposibilă”

Preşedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri că aderarea Armeniei la Uniunea Europeană este „pur şi simplu imposibilă”, deoarece statul armean este deja parte într-o uniune vamală cu Rusia, transmite AFP, citată de Agerpres.

În timpul primirii la Kremlin a premierului armean Nikol Paşinian, Putin a explicat că „aderarea la o uniune vamală atât cu Uniunea Europeană cât şi cu Uniunea Economică Eurasiatică este imposibilă (…) prin definiţie” şi că „înţelegem că fiecare ţară încearcă să obţină maximum de foloase din cooperarea cu terţe ţări, dar aceasta trebuie să fie clară, corectă şi convenită din start”.

Armenia a aderat în 2015 la Uniunea Economică Eurasiatică, dominată de Rusia, însă de doi ani Erevanul se manifestă tot mai sfidător faţă de Moscova. Fosta republică sovietică din Caucaz, cu 2,7 milioane de locuitori, reproşează în special Rusiei, aliata sa istorică, sprijinul insuficient în diferendele cu Azerbaidjanul, în special în timpul conflictelor armate din Nagorno Karabah din 2020 şi 2023. Anul trecut, parlamentul armean a adoptat o lege pentru începerea negocierilor de aderare la UE, reaminteşte AFP.

Putin i-a mai spus lui Paşinian că speră ca la alegerile parlamentare care programate în Armenia în iunie vor putea participa şi mişcările politice considerate „pro-ruse”.