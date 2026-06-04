Putin era ocupat, dar Kremlinul îi răspunde sec lui Zelenski: Poate veni oricând la Moscova

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în clădirea Universității Tehnice de Stat Bauman din Moscova, pe 16 aprilie 2025. Sursa foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Kremlinul are cunoștință de scrisoarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, iar președintele Vladimir Putin va fi informat în legătură cu aceasta în cursul zilei, a declarat joi seara târziu Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, potrivit Reuters, AFP și Sky News.

Zelenski a publicat mai devreme o scrisoare deschisă adresată lui Putin, în care a propus ca cei doi lideri să se întâlnească față în față pentru a conveni asupra încetării războiului, avertizând că, în caz contrar, Kievul este pregătit să lupte în continuare.

„Zelenski poate veni oricând la Moscova”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform unor declarații citate de mass-media de stat rusă, adăugând că președintele Putin nu a văzut încă scrisoarea în cauză.

Putin era ocupat cu discuțiile cu reprezentanții presei internaționale, în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, când a fost publicată scrisoarea deschisă a lui Zelenski.

Mesajul liderului de la Kiev

În scrisoarea deschisă adresată lui Putin, Zelenski i-a propus liderului de la Kremlin o întâlnire față în față într-o țară neutră, provocându-l să stabilească o dată concretă pentru întrevedere, potrivit The Kyiv Independent, care a publicat textul integral al scrisorii.

În mesajul său, președintele ucrainean a pledat pentru o redeschidere imediată a negocierilor de pace și susține că puterea Ucrainei este în creștere.

El a vorbit și despre modul în care s-au schimbat relațiile dintre cele două țări în cei 26 de ani petrecuți la putere de Vladimir Putin, față de care „mulți din Ucraina aveau o atitudine pozitivă” la început, dar „asta este deja în trecut”.

„Ți-ai petrecut aproape jumătate dintre cei 26 de ani ai tăi la putere în Rusia în război împotriva Ucraina. Orice spui despre NATO, geopolitică și limba rusă, acest război este alegerea ta personală – un război fără un motiv real. Așa îl va aminti istoria”, afirmă liderul ucrainean în scrisoarea adresată omologului său rus.

Zelenski a sugerat că rușii își pierd răbdarea din cauza efectelor pe care le are războiul, de la atacurile efective ale forțelor ucrainene cu drone și rachete asupra Rusiei, mobilizări și până la „penuria de benzină și creșterea constantă a prețurilor” sau „interdicțiile constante”.

„Nu vei avea suficienți bani și putere politică pentru a continua să cumperi loialitatea rușilor, așa cum ai făcut-o timp de 26 de ani. Vom face tot posibilul pentru a ne asigura că lumea are grijă de asta”, a continuat președintele Ucrainei.

Liderul de la Kiev a mai susținut că pe frontul din Ucraina, în luna mai, au murit sau au fost răniți grav peste 30.000 de ruși.

Pe de altă parte, Zelenski a spus că ucrainenii nu își doresc „un război permanent” și că, în opinia lui, „majoritatea rușilor sunt gata să dea un răspuns pozitiv” în acest sens.

„Alegerea îți aparține acum. Gata cu războiul (…). Vedem că Statele Unite acordă toată atenția lor chestiunii Iranului și este greșit să așteptăm pur și simplu ca atenția lor să se îndrepte către războiul din Europa. Ucraina propune să încheie războiul în formatul între noi și voi. Propun o întâlnire cu tine”, a mai spus Zelenski, în scrisoarea adresată lui Putin.