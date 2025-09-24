Putin l-a numit pe Igor Krasnov, procurorul care a coordonat dosarele împotriva opoziției, la conducerea Curții Supreme a Rusiei

Igor Krasnov, fost procuror general cunoscut pentru rolul său central în reprimarea opoziției de către Kremlin, a fost numit președinte al Curții Supreme a Rusiei, a confirmat Consiliul Federației într-un comunicat publicat pe 24 septembrie, potrivit The Kyiv Independent.

Krasnov a candidat pentru această funcție în august, după moartea Irinei Podnosova – fostă colegă de clasă a președintelui Vladimir Putin –, care a condus Curtea din aprilie 2024 până la decesul său, în iulie 2025, în urma unui cancer. Krasnov a fost singurul candidat la această poziție.

Numirea a fost aprobată în unanimitate, toți cei 160 de senatori votând „pentru”, după care Vladimir Putin a semnat un decret prin care l-a confirmat oficial în funcție.

Printr-un alt decret, Putin l-a desemnat pe Alexandr Guțan, fost trimis prezidențial în Districtul Federal Nord-Vestic, în funcția de procuror general al Rusiei.

Krasnov a ocupat funcții de rang înalt în structurile de aplicare a legii și în sistemul judiciar al Rusiei timp de peste două decenii.

Și-a început cariera în agențiile de investigații la începutul anilor 2000 și s-a alăturat sediului central al Comitetului de Investigații după înființarea acestuia, în 2011.

A atras atenția la nivel național după ce a condus ancheta privind asasinarea, în 2015, a liderului opoziției Boris Nemțov, unul dintre cei mai importanți adversari politici ai lui Vladimir Putin.

Începând din 2016, Krasnov a fost adjunct al președintelui Comitetului de Investigații, Alexandr Bastrîkin. În ianuarie 2020, Putin l-a numit procuror general.

În timpul mandatului său, Krasnov a supervizat arestarea liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi, la revenirea acestuia din Germania, în 2021, și a contribuit ulterior la desemnarea tuturor organizațiilor asociate cu Navalnîi drept „extremiste”, potrivit The Moscow Times.

Numirea lui Krasnov are loc pe fondul unor critici venite din partea organizațiilor anticorupție.

O investigație a Fundației Anticorupție, apropiată opoziției ruse, arată că membrii familiei lui Krasnov au achiziționat, în ultimii trei ani – perioadă care coincide cu invazia pe scară largă a Ucrainei –, proprietăți imobiliare evaluate la aproape 1,5 miliarde de ruble (aproximativ 18 milioane de dolari).