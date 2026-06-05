„Putin s-a întâlnit cu jurnaliști străini și acum probabil se întreabă de ce a făcut-o”. Scena dintre șeful TASS și un jurnalist german, la care a intervenit președintele rus

Un moment inedit a avut loc joi seară în timpul întâlnirii tradiționale a președintelui Vladimir Putin cu șefii agențiilor de știri internaționale, relatează publicația rusă Kommersant. Directorul general al agenții de stat ruse Andrei Kondrashov, care avea rolul de moderator, a ales să-i adreseze direct o întrebare șefului redacției agenției germane DPA, ceea ce a atras protestul lui Putin.

„Aș dori să-i adresez mai întâi lui Martin (Romanchik, șeful serviciului de știri al agenției de presă germane DPA) o întrebare, dacă îmi permiteți”, a spus Andrei Kondrashov.

„Reprezentați cea mai mare și mai importantă agenție de știri din Germania. Vreți să spuneți, în calitate de jurnalist, că țara dumneavoastră se pregătește de război?! Este adevărat sau ne imaginăm noi? Și chiar intenționează să intre în conflict cu Rusia?!”, a fost întrebarea lui Kondrashov.

În acel moment, Vladimir Putin a intervenit direct. „Protestez”, a spus liderul rus. „Nu ești obligat să răspunzi! Nu te afli aici ca să fii interogat, ci în calitate de anchetator. Interoghează-i pe ceilalți”, a completat Putin.

„Atunci să discutăm separat, după această întâlnire”, a spus Andrei Kondrashov, într-un ton pe care Kommersant în relatarea sa spune că poate fi catalogat amenințător.

„Aș vrea să-ți răspund la întrebare”, a intervenit totuși Martin Romanchik. „Nu, nu cred!”, a răspuns el sec la întrebarea directorului de la Tass.

Nemulțumirile exprimate la adresa Europei

Discuțiile cu jurnaliștii străini s-au întins pe durata a peste două ore în ceea ce jurnalistul Kommersant care a relatat pe larg întâlnirea a descris încă în articolul său drept: „Putin s-a întâlnit cu jurnaliști străini și acum probabil se întreabă de ce a făcut-o”.

O întrebare care a atras nemulțumirea lui Putin a venit chiar de la jurnalistul german care a fost ținta directorului Tass. El l-a chestionat direct pe Vladimir Putin pe cine mai vede mediator din partea Europei în afara de Gerhard Schroeder. În urmă cu o lună, Putin afirmase că îl preferă „personal” pe fostul cancelar german drept un posibil mediator între Rusia și Ucraina.

La putere între 1998 și 2005, fostul cancelar social-democrat în vârstă de 82 de ani a rămas, de două decenii, un susținător fidel al șefului de la Kremlin. Refuzul său de a condamna invazia rusă în Ucraina din 2022 i-a adus oprobiul în cadrul SPD și l-a costat unele dintre avantajele sale de fost cancelar.

De asemenea, el a avut roluri cheie în proiectele gazoductelor Nord Stream 1 și 2, care aducea gaz din Rusia în Germania, precum și un loc în consiliul de administrație al companiei petroliere ruse Rosneft, de unde a demisionat în 2022.

„În primul rând, Europa ar dori să participe la negocieri… Una este să participi la negocieri și cu totul altceva este să fii mediator. Ce fel de mediator poate fi UE sau țările individuale ale UE atunci când asistă direct o țară cu care suntem angajați într-un conflict armat, implicându-se efectiv în ostilități?”, a întrebat Putin. „Ce fel de mediatori sunt aceștia? Medierea presupune neutralitate. Unde este neutralitatea aici?”

„Și în al doilea rând”, a continuat președintele, „am fost surprins de reacția la ceea ce am spus despre domnul Schröder ca posibil negociator. A urmat o discuție aprinsă: «Nu. Schröder este prietenul lui Putin, așa că nu poate participa!» Nu este prietenul lui Putin! Este un om de stat german și, în opinia mea, unul dintre cei mai buni, pentru că are propria sa poziție și curajul de a o apăra. Nu sunt mulți politicieni cu astfel de calități în Europa de astăzi.”

„Dacă cineva consideră că ar fi oportun să reluăm dialogul cu Rusia, n-are decât, asta-i tot… E o chestiune de lucru, putem discuta despre asta în liniște, cu calm, să zicem, la nivelul ministerelor de externe sau al serviciilor de informații…”, a spus el ridicând din umeri.