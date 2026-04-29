Putin şi Trump au vorbit la telefon. Liderul de la Kremlin vrea o pauză de o zi în războiul din Ucraina, șeful Casei Albe „susține inițiativa”

Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu omologul său american Donald Trump, a anunțat miercuri consilierul diplomatic al preşedintelui rus, Iuri Uşakov, afirmând că cei doi lideri au discutat în principal despre războiul din Orientul Mijlociu. Putin a propus totodată un nou armistiţiu în Ucraina, relatează AFP.

„Preşedinţii au acordat o atenţie deosebită situaţiei din Iran şi Golful Persic”, a spus Uşakov, menţionând că liderul de la Kremlin i-a prezentat liderului de la Casa Albă idei privind rezolvarea conflictului legat de programul nuclear al Iranului, dar fără a da detalii.

Uşakov a adăugat că „Vladimir Putin consideră că decizia lui Donald Trump de a prelungi armistiţiul cu Iranul este cea corectă, deoarece ar trebui să ofere o şansă negocierilor şi, per ansamblu, să contribuie la stabilizarea situaţiei”.

Convorbirea „amicală şi profesională” de miercuri, care a durat peste o oră şi jumătate, potrivit Kremlinului, a fost prima anunţată public între cei doi lideri din 9 martie, la nouă zile după ce SUA şi Israelul au lansat războiul cu Iranul.

Putin vrea armistiţiu în Ucraina de „Ziua Victoriei”

Vladimir Putin a propus de asemenea un armistiţiu în războiul dus de Rusia în Ucraina, pentru data de 9 mai, ziua în care Rusia sărbătoreşte victoria sovietică asupra Germaniei naziste în 1945, a anunţat Kremlinul, adăugând că Donald Trump a reacţionat pozitiv și susţine iniţiativa.

În timpul aceleiași discuții telefonice avute cu omologul american, Putin a transmis că este gata să „declare un armistiţiu pe durata festivităților de Ziua Victoriei”, a declarat presei consilierul prezidențial rus Iuri Uşakov.

Potrivit lui, Trump a „susţinut activ această iniţiativă, menţionând că această sărbătoare marchează victoria noastră comună”.

Putin a anunţat un armistiţiu similar și anul trecut, pe durata a trei zile, dar nu a fost convenit cu Kievul.

Din 2023, Ucraina sărbătoreşte victoria din 1945 pe 8 mai, la fel ca ţările occidentale.